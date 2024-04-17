17 апреля 2024, 14:42

Завод промышленной упаковки «Химпэк» расширит производство в Истре

Медиасток Подмосковья
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Разрешение на строительство нового производственного здания получил завод ГК «Химпэк» в городском округе Истра. Проект сопровождает менеджер регионального Центра содействия строительству.

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что площадь производственного корпуса - более 22 тысяч квадратных метров. В расширение производства инвестор вложит не менее 970 миллионов рублей, при этом в цеху появится 150 новых рабочих мест.

ГК «Химпэк» занимается производством упаковки для промышленных сыпучих грузов. Свою продукцию предприятия поставляют крупным компаниям России и зарубежья. На экспорт идет до 30% выпускаемой продукции.

Новый корпус построят к концу 2027 года.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство Заводы
17 апреля 2024, 15:37
Еще 116 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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За неделю с 8 по 12 апреля на торги в Подмосковье выставили 116 объектов. Подробнее о новых лотах рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В Дмитровском городском округе с начала года реализовали уже 45 земельных участков и доступно еще 137. К примеру, в селе Рогачево можно взять в собственность девять соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена - 620 тысяч рублей.

В Рузском городском округе с начала года взяли через торги 85 земельных участков. К участию доступно еще 73 лота. В поселке Тучково в аренду можно взять нежилое помещение на 45 квадратных метров под свободный вид деятельности. Начальная цена - 397 тысяч рублей в год.

В Домодедове жители уже взяли 27 участков, доступно еще 38. В селе Успенское в аренду предлагается земельный участок девять соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена - 360 тысяч рублей в год.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Аукционы Недвижимость
17 апреля 2024, 15:28
Концерт заслуженных артистов Татьяны и Александра Вальцевых прошел в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Музыкальная гостиная, посвященная творчеству заслуженных артистов России Татьяны и Александра Вальцевых прошла в Лобне. Мероприятие состоялось в доме культуры «Луговая».

Александр Владимирович и Татьяна Григорьевна Вальцевы - легендарные личности в мире музыкального искусства. На протяжении многих лет они служили в академическом хоре под умелым руководством Николая Кутузова.

Александр Владимирович на протяжении почти 40 лет возглавлял хор «Русская песня», который теперь носит его имя. Татьяна Григорьевна, в свою очередь руководила хором «Сударушка», который и сегодня продолжает радовать жителей и гостей города своими выступлениями в доме культуры «Чайка».

На музыкальной гостиной Юрий Варенкин вместе с народным коллективом хора «Русская песня» имени Александра Вальцева исполнили песни, написанные легендарными земляками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Концерты Песни
17 апреля 2024, 15:26
Участок в Истре стал самым дорогим на аукционе в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Самую высокую цену лота на аукционе, который провел комитет по конкурентной политике Подмосковья на прошлой неделе, зафиксировали в городском округе Истра. Там 48 соток земли под склады арендовали за 24 миллиона рублей.

Как рассказали в ведомстве, всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 83 аукциона, в которых приняли участие 280 человек.

Цена участка земли в деревне Павловское городского округа Истра стартовала с двух миллионов рублей, но семеро участников подняли финальную стоимость в 12, 5 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Истра
17 апреля 2024, 15:26
Урок ко Дню экологических знаний прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Ко Дню экологических знаний сотрудники филиала «Уралхим» организовали открытый урок для учащихся 2 класса школы № 2. Самые активные участники мероприятия получили подарки от компании.

На уроке ребята познакомились с различными видами отходов, обсудили важность сортировки мусора и узнали о сроках его разложения в природной среде. Также школьникам представили возможные меры по минимизации негативного воздействия человека на окружающую среду.

Особый интерес вызвала просмотр девятой серии анимационного сериала «Приключения Колбочкина», которая позволила детям еще лучше усвоить полученные знания в увлекательной и доступной форме.

Мероприятие стало частью корпоративной программы «Уралхим - образование и наука», направленной на повышение экологической осведомленности среди молодого поколения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники Воскресенск

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