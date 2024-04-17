Завод промышленной упаковки «Химпэк» расширит производство в Истре

Читайте нас в:

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что площадь производственного корпуса - более 22 тысяч квадратных метров. В расширение производства инвестор вложит не менее 970 миллионов рублей, при этом в цеху появится 150 новых рабочих мест.

ГК «Химпэк» занимается производством упаковки для промышленных сыпучих грузов. Свою продукцию предприятия поставляют крупным компаниям России и зарубежья. На экспорт идет до 30% выпускаемой продукции.

Новый корпус построят к концу 2027 года.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».