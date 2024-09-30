Завод подшипников в Дубне увеличит производство благодаря новому оборудованию

Генеральный директор завода Сергей Ненадкевич сообщил, что в этом году на производстве был установлен высокоточный вертикально-шлифовальный центр с ЧПУ, предназначенный для скоростной шлифовки торцов колец подшипников. Уникальность этого оборудования заключается в способности одновременно шлифовать две поверхности с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра.

Станочный парк компании пополнили две суперточные высокопроизводительные линии шлифовки колец подшипников, включающие более 30 единиц оборудования. Новое оснащение позволит специалистам завода самостоятельно выполнять все технологические операции по шлифовке, что является ключевым этапом производственного процесса.

Сейчас ведется установка и подключение оборудования к сетям, активная подготовка к шефмонтажу и запуску, который намечен на начало ноября. В планах предприятия на текущий год - выпуск около 60 тысяч импортозамещающих деталей для автомобильной промышленности. С расширением мощностей с 2025 года завод планирует производить до 280 тысяч подшипников в год, что позволит удовлетворить потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах.

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