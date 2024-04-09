09 апреля 2024, 16:28

Завод по выпуску кухонной мебели в Щелкове нарастил производство

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Мебельная компания «МСК-1» из Щелкова приняла участие в нацпроекте «Производительность труда». Благодаря внедрению бережливого производства выработку на пилотном потоке удалось увеличить на 12%.

Пилотным потоком выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Компании удалось снизить время протекания процесса производства на 32%, а запасы в потоке - на 35%.

Команда уже составила планы дальнейшего развития предприятия. Предприятие намерено обеспечить рост производительности труда на 5% и открыть новые проекты по оптимизации.

Напомним, компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого из компонентов мебели. Свое конструкторское бюро обеспечивает внедрение новых дизайнерских решений и разработок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Заводы Нацпроекты
09 апреля 2024, 16:15
Благоустройство набережной Павшинской Поймы продолжат в 2024 году
Пресс-служба Минблаго МО
Читайте нас в: Google Новости
Работы по благоустройству набережной Павшинской Поймы запланированы на этот год. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. У нас появятся шесть новых набережных. Работы пройдут по программе „Формирование комфортной городской среды“ в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“» -сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На обновленной набережной сделают пешеходный мост через реку Банька. Для любителей бега проложат беговую дорожку длиной 500 метров. У воды появится амфитеатр и зоны отдыха.

Работы на набережной планируется завершить в конце августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел» , участниками станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Благоустройство Работа Парки
09 апреля 2024, 16:12
Более 10 тысяч солнечногорцев проголосовали за места благоустройства с 15 марта
Читайте нас в: Google Новости
Голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Солнечногорске. В нем приняли участие более 10 тысяч жителей муниципалитета.

Голос можно отдать за общественную территорию в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке или Советскую площадь и территорию у железнодорожной станции.

«Я благодарю жителей, которые активно принимают участие в голосовании. Только вы решаете какой объект будет благоустроен в 2025 году в рамках президентского проекта „Формирование комфортной городской среды“. На сегодняшний день свой голос отдали более 10 тысяч человек», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно до 30 апреля на сайте , либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа. Голосование проходит в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Солнечногорск
09 апреля 2024, 16:00
Строительство кампусов Технолицея имени Долгих завершат в декабре 2024 года
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Два новых кампуса для проживания учащихся появятся на территории Областного технологического лицея имени В. И. Долгих в селе Павловская слобода города Истра. Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство этих объектов.

Площадь двух трехэтажных корпусов составит примерно шесть тысяч квадратных метров. Планируется, что ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» введет их в эксплуатацию в декабре 2024 года. Кампусы будут способны вместить 166 человек. Кроме того, здесь разместят учебные комнаты, читальный зал, столовые, переговорные, санитарные и гардеробные помещения, а также бельевые и подсобные зоны.

Образовательный кластер в Павловской Слободе открыли 1 сентября 2023 года. Он является третьим образовательным учреждением Подмосковья, созданным правительством Московской области совместно с Гимназией имени Е. М. Примакова.

Технологический лицей рассчитан на 320 дошкольников и 960 учащихся начальной и средней школы. Внутри учебного комплекса расположен атриум и зона с игровыми площадками. На территории есть стадион с трибунами, а рядом с лицеем находится живописный лесопарк с прогулочными зонами, экотропами и велосипедными дорожками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство
09 апреля 2024, 15:59
Подмосковье выделит более 200 миллионов рублей на выплаты по соцконтрактам в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году на выплаты по социальным контрактам в Подмосковье выделят более 200 миллионов рублей. Президент России поручил максимально расширить систему соцконтракта и дополнительно направить на это 100 миллиардов рублей.

«Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на соцконтракт можно подать через портал „Госуслуги“ с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры», - отметил Владимир Путин.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, данная мера поддержки успешно зарекомендовала себя в Подмосковье. За год в Московской области заключили свыше 1,5 тысячи контрактов. Большая часть из них - с целью поиска работы, 581 - для открытия дела, 152 - на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключить соцконтракт можно не более чем на девять месяцев при поиске работы, на год - при осуществлении предпринимательской деятельности и на полгода - на преодоление трудных жизненных ситуаций. Размер выплат может достигнуть 350 тысяч рублей.

Чтобы оформить контракт, необходимо обратиться в отделении соцзащиты или в МФЦ. Сделать это можно и дистанционно - через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Доходы Работа

Новости по теме