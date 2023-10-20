Завод по производству жизненно необходимых лекарств появится в Дубне в 2025 году
Компания «Аргументум Фарма» приступила к строительству завода по производству жизненно необходимых лекарств. В проект инвестируют более 1,8 миллиарда рублей.
Предприятие построят на территории ОЭЗ «Дубна». Сейчас рабочие возвели колонны и каркас здания. Первую очередь научно-производственного комплекса планируют запустить до конца второго квартала 2025 года.
Компания займется изготовлением лекарств, которые необходимы для стабилизации артериального давления, лечения аритмии и других заболеваний. Также здесь будут производить анальгетики.
Реализация проекта позволит создать в округе 100 рабочих мест.
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