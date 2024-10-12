12 октября 2024, 11:54

Завод по производству напитков в Ленинском округе вышел на экспорт

Читайте нас в: Google Новости

Компания «МЕГАПАК» из Ленинского округа входит в число предприятий по экспорту товаров. Она занимается производством безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

Московская область занимает пятое место по экспорту сельскохозяйственной продукции. Один из экспортеров - компания «МЕГАПАК».

«Два из трех орденов Ленина в свое время Московская область получила именно за технологии, за инновации, которые постоянно в регионе наши ученые, наши аграрии внедряли. Так и здесь мы демонстрируем как раз те высокие технологии, которые обеспечивают преимущество и экспортный потенциал. Мы пятые в стране по экспорту сельхозтоваров. Это возможно только тогда, когда у тебя высокая производительность и своя научная база», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МЕГАПАК» производит порядка 500 миллионов единиц безалкогольных и слабоалкогольных напитков в год. Они имеют в собственности артезианскую скважину, купажное отделение, шесть современных производственных линий с розливом в ж/банки, термопластик и стекло, а также лабораторию, соответствующую высоким стандартам качества.

«Еще два года назад компания одной из первых в Московской области включилась в процесс импортозамещения и наладила выпуск газировки, аналогичной известным западным брендам, ушедшим с российского рынка. В настоящее время „МЕГАПАК“ не только вносит существенный вклад в экономику, но и является социально-ответственным предприятием за чистоту окружающей среды», - добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Ленинский округ
12 октября 2024, 12:05
Новую школу на 1650 мест в Домодедове построят в 2025 году
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева обсудила строительство школы на 1650 мест в самом молодом районе. Встреча прошла с педагогической и родительской общественностью в недавно открытом детском саду «Бригантина».

Новую школу возводят в жилом комплексе «Прибрежный парк». Подрядчик завершил монолитные работы, постелил кровлю и тепловой контур. Сейчас он монтирует электрические системы и вентиляцию. Черновая отделка помещений выполнена на 50%. На втором и третьем этажах возводят перегородки в классах, а на прилегающей территории началось благоустройство двора и спортивного ядра.

«С застройщиком всегда на связи. Со стороны администрации поставили условие о завершении строительства школы в 2025 году и ее открытии 1 сентября. В случае нарушения договоренности предусмотрены штрафные санкции. Надеюсь, до них не дойдет. Застройщик работы на объекте ведет, также занимается поиском дополнительных бригад рабочих», - рассказала Евгения Хрусталева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Город Домодедово
12 октября 2024, 11:25
Ветеран педагогического труда в Дубне отметила 90-летний юбилей
Читайте нас в: Google Новости
Валентина Алексеевна Малышева работала педагогом в Дубне 36 лет. Она отметила 90-летний юбилей, ей передали поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Слова благодарности от имени губернатора Подмосковья и главы городского округа передал заместитель Николай Мадфес. Валентину Алексеевну также поздравили директор первый школы в Дубне, ее бывший ученик Александр Руденко, председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова и представители Центра социального обслуживания и реабилитации.

Бывший ученик Александр Иванович с теплотой вспоминает те годы, в том числе поддержку Валентины Алексеевны.

«Как директор, я понимаю, насколько важен ежедневный труд учителя и какую значимую роль он играет в жизни каждого ребенка,» - отметил он.

Валентине Малышевой вручили цветы и памятные подарки от губернатора Московской области, администрации округа, управления социальной защиты, Совета ветеранов и Комплексного центра социального обслуживания.

Эти теплые слова и подарки стали символом признания не только личных достижений Валентины Алексеевны, но и всей профессии учителя.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Учителя
12 октября 2024, 11:25
Учреждения в Дубне присоединились к школьной спортивной лиге Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Пилотный проект «Школьная спортивная лига» стартовал в Дубне. К нему присоединились шесть тысяч учеников из 200 школ. Они примут участие в первых играх.

Цель проекта - создать новый стандарт соревнований и крупнейшее школьное сообщество. В будущем проект охватит всю Московскую область.

«Впервые этот проект внедряется благодаря Министерству образования и Министерству физкультуры и спорта, 10 муниципалитетов вошли в этот проект. Он у нас пройдет с ноября по май, все школы примут участие», - пояснила начальник отдела спорта администрации городского округа Дубна Надежда Смирнова.

В Дубне 11 образовательных учреждений примут участие в проекте. Соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам пройдут в ноябре. После жеребьевки команды распределили на три дивизиона по районам города.

К школьному спортивному проекту присоединились известные спортсмены: Дмитрий Тарасов, Сергей Карякин, Виктор Павленко и Александр Соколов - они будут поддерживать школьников. Информационным партнером стала социальная сеть ВК. Компания разработала специальный стикерпак.

Финалы состоятся в мае. Победители получат возможность пройти тренировку в профессиональном клубе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна
11 октября 2024, 22:05
Команда актеров из Богородского округа приняла участие в театральном поединке
Читайте нас в: Google Новости
Любительское молодежное объединение «Легенда» Ногинской детской школы искусств приняло участие в серии игр молодежного проекта «Театральный поединок» в Орехово-Зуеве. Конкурсная программа проходила в формате игры «Импровизационный батл».

Ребята из Богородского округа достойно выступили на «Театральном поединке» в борьбе с более опытными соперниками. Но уступили место театру юного зрителя из города Орехово-Зуево. Конкурсанты до последнего шли на равных: все решило пятое состязание «Алфавитный конкурс».

В рамках проекта продолжатся мастер-классы от профессиональных актеров, цель которых - развитие навыков импровизации и актерского мастерства. А ногинскую команду и ее руководителя Светлану Аникину пригласили на финал, который состоится в Московском губернском театре.

«Театральный поединок» - это молодой, динамично развивающийся проект, который направлен на формирование молодежного творческого сообщества, где каждый имеет возможность развиваться до профессионального уровня и строить свою карьеру.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Театры Богородский конкурсы

Новости по теме