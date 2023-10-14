Завод по производству кормов в Подмосковье протестировал продукцию на животных-дегустаторах
Завод по производству кормов для домашних животных, расположенный в Дмитровском районе, перед выпуском продукции в торговый оборот, тестирует ее на вкусовые характеристики. После необходимых лабораторных исследований, завершающим этапом становится дегустация продукции животными на «вкусовую пригодность».
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод, рассказал, что на сегодняшний день актуален вопрос производства кормов для мелких или непродуктивных домашних животных. Он подчеркнул, что ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» может производить до 23 тысяч тонн сухих и порядка 13 тысяч тонн влажных кормов в год.
«При этом 95% сырьевой базы - отечественного производства. В основу производства легли лучшие мировые практики, в том числе и тестирование свойств кормов в условиях, приближенных к домашним - на предприятии работают животные-дегустаторы: 42 кошки и 28 собак», - поделился Георгий Филимонов.
Животные живут и работают в научно-исследовательском центре предприятия, которое специализируется на изучении и тестировании качества и вкусовых характеристик продукции. Собаки и кошки являются экспертами в области пищевой привлекательности и им предоставляются возможности выбора между новыми продуктами и продукцией конкурентов.
Также с помощью дегустаторов проводится проверка усваиваемости и перевариваемости продуктов. Эти исследования проводятся совместно с Всероссийским институтом животноводства.
Животные обитают в комфортных условиях под наблюдением специалистов, включая ветеринара от Дмитровской ветеринарной станции, кинолога, фелинолога, грумера и других сотрудников.
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