Завод по производству кормов в Подмосковье протестировал продукцию на животных-дегустаторах

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод, рассказал, что на сегодняшний день актуален вопрос производства кормов для мелких или непродуктивных домашних животных. Он подчеркнул, что ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» может производить до 23 тысяч тонн сухих и порядка 13 тысяч тонн влажных кормов в год.

«При этом 95% сырьевой базы - отечественного производства. В основу производства легли лучшие мировые практики, в том числе и тестирование свойств кормов в условиях, приближенных к домашним - на предприятии работают животные-дегустаторы: 42 кошки и 28 собак», - поделился Георгий Филимонов.

Животные живут и работают в научно-исследовательском центре предприятия, которое специализируется на изучении и тестировании качества и вкусовых характеристик продукции. Собаки и кошки являются экспертами в области пищевой привлекательности и им предоставляются возможности выбора между новыми продуктами и продукцией конкурентов.

Также с помощью дегустаторов проводится проверка усваиваемости и перевариваемости продуктов. Эти исследования проводятся совместно с Всероссийским институтом животноводства.

Животные обитают в комфортных условиях под наблюдением специалистов, включая ветеринара от Дмитровской ветеринарной станции, кинолога, фелинолога, грумера и других сотрудников.

Корма AlphaPet включают в себя свежее мясо и натуральные ингредиенты, такие как зерновые, бобовые, овощи, фрукты и травы. Производство осуществляется на современном оборудовании и по уникальным технологиям, которые позволяют сохранить все первоначальные свойства ингредиентов при добавлении свежего мяса в рецепт. Линейка включает более 100 видов сухого и влажного корма. Продукция поставляется не только в Россию, но и в Казахстан и Белоруссию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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