Завод по производству кормов в Подмосковье протестировал продукцию на животных-дегустаторах

14 октября 2023, 22:55
Фото: ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий»
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Завод по производству кормов для домашних животных, расположенный в Дмитровском районе, перед выпуском продукции в торговый оборот, тестирует ее на вкусовые характеристики. После необходимых лабораторных исследований, завершающим этапом становится дегустация продукции животными на «вкусовую пригодность».

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод, рассказал, что на сегодняшний день актуален вопрос производства кормов для мелких или непродуктивных домашних животных. Он подчеркнул, что ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» может производить до 23 тысяч тонн сухих и порядка 13 тысяч тонн влажных кормов в год.

«При этом 95% сырьевой базы - отечественного производства. В основу производства легли лучшие мировые практики, в том числе и тестирование свойств кормов в условиях, приближенных к домашним - на предприятии работают животные-дегустаторы: 42 кошки и 28 собак», - поделился Георгий Филимонов.

Животные живут и работают в научно-исследовательском центре предприятия, которое специализируется на изучении и тестировании качества и вкусовых характеристик продукции. Собаки и кошки являются экспертами в области пищевой привлекательности и им предоставляются возможности выбора между новыми продуктами и продукцией конкурентов.

Также с помощью дегустаторов проводится проверка усваиваемости и перевариваемости продуктов. Эти исследования проводятся совместно с Всероссийским институтом животноводства.

Животные обитают в комфортных условиях под наблюдением специалистов, включая ветеринара от Дмитровской ветеринарной станции, кинолога, фелинолога, грумера и других сотрудников.

Корма AlphaPet включают в себя свежее мясо и натуральные ингредиенты, такие как зерновые, бобовые, овощи, фрукты и травы. Производство осуществляется на современном оборудовании и по уникальным технологиям, которые позволяют сохранить все первоначальные свойства ингредиентов при добавлении свежего мяса в рецепт. Линейка включает более 100 видов сухого и влажного корма. Продукция поставляется не только в Россию, но и в Казахстан и Белоруссию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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Животные Заводы
Первоклассники из Дедовска побывали на экскурсии в пожарной части
23 октября 2023, 11:59
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 227-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели экскурсию для учеников первого класса школы имени Доватора, расположенной в городе Дедовск. Ребята познакомились с работой спасателей и примерили спецодежду.

Начальник ПСЧ-227 Александр Смирнов отметил, что спасатели рассказали о своей работе доступно и увлекательно, а заодно напомнили детям правила безопасного поведения в нештатных ситуациях.

Первоклассники побывали в помещениях, где пожарные работают, тренируются и отдыхают. Ребята увидели противогазы, спецтехнику и смогли примерить боевки огнеборцев. Такая одежда защищает при тушении горящих зданий.

Кульминацией экскурсии стало тушение импровизированного пожара с помощью огнетушителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Спасатели Дети Истра
Расписание некоторых пригородных поездов МЖД временно изменится
23 октября 2023, 11:54
"Московская Железная дорога"
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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится 23 и 24 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Фаустово в Воскресенске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в период технологических окон с 07:00 до 17:00 рабочие заменят стрелочные переводы. Такие же работы пройдут 27 октября на станции Виноградово.

В этот период изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, а также количество остановок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, остановках и сайте РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес

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