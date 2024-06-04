04 июня 2024, 19:26

Завод по производству кондитерской продукции построят в Лобне в 2025 году

Unsplash
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Компания «Столичные поставки» планирует развернуть производство кондитерских изделий в Лобне в 2025 году. Для запуска серийного производства юридическое лицо воспользуется льготным займом от Фонда развития промышленности Московской области.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания планирует вложить 208,4 миллиона рублей в реализацию соответствующего проекта.

Причем 150 миллионов рублей будет предоставлено в виде льготного кредита в рамках программы «Импортозамещение». Запуск завода позволит создать свыше 20 новых рабочих мест для жителей городского округа.

«Запуск предприятия ожидается в 2025 году», - добавила Зиновьева.

Компания «Столичные поставки» была основана в 2012 году и в настоящее время является одним из лидеров на рынке российских поставщиков кондитерских и бакалейных товаров. Новое производство в Лобне позволит увеличить выпуск шоколадных изделий до 600 тонн к 2025 году, а затем расширить его до одной тысячи тонн в год.

На территории региона действует множество различных программ поддержки, о чем ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, например, промышленные предприятия могут получить займы с льготными процентными ставками от 0,5% до 5% годовых. Более подробную информацию о программах можно получить на сайте.

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Лобня Заводы Промышленность
04 июня 2024, 20:31
Росгвардия Подмосковья напомнила порядок постановки оружия на учет
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области напомнили владельцам оружия порядок его постановки на учет. За нарушения требований предусмотрены штрафы.

Владелец оружия обязан поставить его на учет в случае переезда. Для этого необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган Росгвардии, написав заявление в двухнедельный срок.

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Петр Лянцевич отметил, что довольно распространены случаи, когда владельцы оружия забывают поставить его на учет при смене места жительства. При этом неважно, куда переехал собственник - в другой конец города или в другой регион России.

Специалист подчеркивает, что к этой процедуре нужно отнестись с максимальной ответственностью и проявить должную внимательность.

«За подобное нарушение законодательство Российской Федерации предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей», - добавил Лянцевич.

Представители Росгвардии напоминают, что о замене разрешения на оружие следует позаботиться заранее - не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока его действия.

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Штрафы Росгвардия Оружие
04 июня 2024, 20:02
Трудовой династии энергетиков вручили благодарность губернатора Подмосковья
Россети Московский регион
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Представители трудовой династии Душиных-Кочергиных-Пышкиных из филиала энергосетевой компании «Россети Московский регион» получили благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева. Членов семьи наградили по итогам конкурса «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство».

Основатель династии Павел Пышкин начал профессиональную карьеру в 1938 году в должности начальника подстанции «Бужаниново». Более 30 лет он возглавлял коллектив энергетиков, обслуживающих и обеспечивающих безаварийную работу оборудования. За годы своей безупречной работы он удостоен множества наград, включая медали, премии и благодарственные письма.

Пример отца вдохновил и детей на то, чтобы отдать свою жизнь карьере энергетиков. Так, дочь Ольга Душина более 50 лет проработала в Северных электрических сетях, а сын Владимир Пышкин - на предприятии 46. При этом внуки Павла Пышкина также стали энергетиками.

Конкурс «Лучшая трудовая династия» проводится на территории Московской области ежегодно. В этом году он прошел в 11-й раз. Соревнования собирают порядка 50 семей, которые состязаются в различных номинациях.

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Семья Андрей Воробьев конкурсы
04 июня 2024, 18:58
Выездные встречи по вопросам регистрации недвижимости прошли в Подмосковье
пресс-служба го
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Начиная с марта, по инициативе Министерства имущественных отношений Московской области, проводятся традиционные встречи с дачниками и членами садоводческих товариществ. В этих мероприятиях участвуют представители ведомства, областного БТИ МОБТИ, Росреестра, налоговой службы и других профильных структур.

Согласно заявлению министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, с начала марта выездные встречи состоялись в почти 30 городских округах Подмосковья, охватив 898 тысяч дачников в 9,7 тысячах СНТ.

Планируется, что до осени будут охвачены все муниципальные образования. В рамках этих встреч обсуждаются различные вопросы, такие как изменения в земельном законодательстве, особенности регистрации недвижимости по программе «дачная амнистия», вопросы налогообложения недвижимости и перехода электросетевого хозяйства и газификации для СНТ.

В 2022 году была принята государственная программа «Национальная система пространственных данных», которая предусматривает обновление данных единого государственного реестра недвижимости. С 2023 по 2027 годы планируется провести проверку информации о недвижимости, удалить устаревшие данные и внести сведения о правах, не указанных в ЕГРН, но подтвержденных соответствующими документами.

Всего планируется установить правообладателей примерно 300 тысяч земельных участков и около 200 тысяч садовых домов и хозяйственных построек.

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Недвижимость
04 июня 2024, 18:56
Подмосковье и Ляонин провели конференцию о торгово-экономическом сотрудничестве
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Подмосковные экспортеры встретились с потенциальными партнерами из Ляонина и обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Участниками конференции стали семь компаний из Московской области.

Стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества в части внешнеэкономической деятельности между регионами в январе. Договор заключили в рамках масштабного визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.

«Тогда же, в январе, в Ляонине прошел „Фестиваль-ярмарка „Сделано в России“, где свою продукцию представили более 130 предприятий, в том числе компании из Подмосковья», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Председатель совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу отметил, что торговля между Россией и Китаем в последние несколько лет активно развивается. Так, в 2023 году товарооборот между странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов.

По его словам, для долгосрочного сотрудничества потребуется всестороннее переосмысление и реформирование традиционной российско-китайской торговли.

«Цифровизация поможет сделать трансграничную торговлю умной, прозрачной, удобной и доступной абсолютно любому предпринимателю из России и Китая - и именно в этом мы видим точку дальнейшего роста товарооборота между двумя странами», - заключил спикер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Торговля Китай

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