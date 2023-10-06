Завод по производству кофе в Подольске создаст более 250 новых рабочих мест

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На стройплощадке нового производственно-складского комплекса прошла церемония закладки памятной капсулы. На территории площадью пять гектаров рабочие уже начали выравнивать грунт и заливать бетонное основание будущих корпусов.

«Сложно найти в наше время человека, который не любит кофе. Мы очень рады, что данный производитель выбрал именно городской округ Подольск», - отметила начальник управления по инвестиционной деятельности, развития производства и предпринимательства администрации городского округа Подольск Елена Сетракова.

Она добавила, что сейчас в Подольске более 60 инвестиционных проекта находятся в активной фазе.

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«Начнем с корпуса, в котором будет расположен цех по производству зернового и молотого кофе. Далее перейдем к сублимированному кофе. У нас здесь будут складские помещения для того, чтобы мы могли хранить кофе. Я считаю, что администрация городского округа Подольск работает прекрасно. Здесь очень удобно делать производство, так как есть все коммуникации», - поделился коммерческий директор ООО «Арабика» Максим Вохонцев.

Планируется, что в Подольске будет производиться более 45 тонн кофе в сутки. Это не первый производственный комплекс компании. Подольская площадка будет в пять раз больше функционирующего производства в Москве.