19 марта 2024, 17:22

Завод по переработке рыбы в Истре вышел на полную мощность

Мининвест МО
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Компания «Мансуровское карьероуправление» запустила рыбоперерабатывающее предприятие в Истре на полную мощность. Сейчас в округе организовали выращивание и переработку радужной форели, осетра, карпа и сазана.

«В реализацию проекта компания инвестировала более 200 миллионов рублей. Уже сейчас предприятие выпускает около 1,5 тонны готовой рыбной продукции в месяц, которая поставляется на прилавки магазинов», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции до 3,5 тонны. На данный момент на предприятии создано около 40 рабочих мест.

«В конце прошлого года мы завершили строительство собственного рыбопереработывающего завода. На сегодняшний день на предприятии осуществляется холодное и горячее копчение, а также вяление, соление и консервирование рыбной продукции», - подчеркнул акционер компании «Мансуровское карьероуправление» Роман Володин.

По его словам, оборудование, установленное на предприятии - отечественное. Продукцию, изготавливаемую на предприятии, поставляют в фирменные магазины Истры. Компания намерена также наладить поставки в сетевые магазины и рестораны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Истра
22 марта 2024, 16:28
Литературный фестиваль юных чтецов «Слово» стартовал в Мытищах
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Молодежный литературный фестиваль «Слово» стартовал в Мытищах. В этом году на конкурс кроме участников из Подмосковья приехали чтецы из Каспийска.

Как рассказал председатель комиссии по сохранению народных ценностей и развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров, главная цель творческого турнира - найти и поощрить молодые дарования из Подмосковья.

«Мы проводим фестиваль в третий раз. У нас сильное жюри из профессиональных журналистов, поэтов и писателей. В этом году открыли фестиваль интерактивной речевой разминкой. Формат фестиваля: череда конкурсов и мастер-классов, плюс в этом году фестиваль приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина», - рассказал Егоров.

На церемонии открытия фестиваля участники прочитали стихотворения известных поэтов.

«Русская литература создает человека и отличает его от других людей. Для меня почетно находиться в коллективе таких одаренных детей», - отметила член жюри фестиваля «Слово», член Союза журналистов России, поэт, автор-исполнитель Татьяна Яковлева.

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Мытищи Фестивали Молодежный
22 марта 2024, 16:14
Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
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Десятиклассники Подмосковья написали предметные региональные диагностические работы по разным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Около 2,5 тысячи человек написали срез по физике, более двух тысяч учащихся - по химии. Еще 2,6 тысячи десятиклассников справились с заданиями по биологии.

На выполнение каждой работы, состоящей из 18 заданий, дали 100 минут. Учителя смогли проверить уровень предметной подготовки, чтобы спланировать дальнейшую работу с ребятами и вовремя устранить пробелы в знаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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Школьники Образование
22 марта 2024, 16:10
Микрорайон Цемгигант станет главной площадкой акции «Лес Победы» в Воскресенске
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Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет 27 апреля. Главной площадкой в Воскресенске станет Тополиная улица в микрорайоне Цемгигант. Жители округа высадят дубы, липы, клены и серый орех.

Посвященная празднованию Дня Победы акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждый год. В этот раз жители высадят молодые деревья на участке площадью в один гектар, расположенном вдоль реки Кепиковка.

Акция стартует 27 апреля в 10:00. Саженцы, инвентарь и все необходимое участникам выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

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Воскресенск Экология
22 марта 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в больнице Егорьевска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Больницы Егорьевск

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