Завод по переработке ПЭТ-материалов запустят в Подмосковье в 2023 году

«На предприятии уже установили оборудование, сейчас ведутся пусконаладочные работы. На проектную мощность завод сможет выйти уже в начале второго квартала 2024 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 миллиарда рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Проект реализуют на двух площадках - в городах Озеры и Коломна. Подобрать участки помогла Корпорация развития Московской области.

На первом этапе в Озерах откроют линии по сортировке и мойке ПЭТ-материалов. На втором в Коломне - производство рПЭТ-гранул. После запуска обеих очередей завода в Подмосковье появится более 100 новых рабочих мест.

«Сразу после запуска производственной линии, мы сможем перерабатывать в месяц около 500 тонн ПЭТ-материалов (в основном, бутылок и пластика). Далее этот объем увеличится до двух тысяч тонн в месяц. Наша задача - постараться сделать сырье максимально чистым», - отметил генеральный директор компании «Юсивай Полимерс Рус» Дмитрий Козырев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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