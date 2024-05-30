Завод по очистке воды построят в Солнечногорске в 2025 году

«Проект будет реализован в две очереди. На новом производстве будет создано не менее 200 рабочих мест. Компания уже приступила к строительству. Ввести в эксплуатацию первую очередь планируется до конца 2025 года, вторая очередь будет запущена через год, в 2026 году», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора предприятия Андрея Купцова, компания предлагает уникальные решения по водоподготовке и очистке. Главная задача - сделать потребление воды доступным и безопасным.

Оборудование для очистки воды планируется поставлять фармацевтическим предприятиям, заводам по производству пищевой продукции, спортивным объектам с общественными бассейнами а также обычным потребителям.

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