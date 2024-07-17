Завод пищевых ингредиентов построят в Наро-Фоминске в 2026 году

Предприятие планирует производить пищевые ингредиенты для мясной, кондитерской и молочной промышленности. Ежемесячно завод будет выпускать около 800 тонн продукции. При этом объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 240 миллионов рублей.

Запуск нового комбината в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года. Реализация проекта станет значимым региональным событием. При этом запуск производства позволит создать около 150 дополнительные рабочих мест для жителей региона.

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