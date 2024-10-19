Завод оптических приборов из Красногорска представил продукцию на выставке в Москве

Предприятие из Красногорска поучаствовало в выставке в числе компаний холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. На ее стенде выставлены 20 экспонатов гражданских изделий. Это прицелы для охоты и спорта, лазерный симулятор и другая продукция.

Посетители выставки могут увидеть созданный в Красногорске бинокль БСВ 16×40 с гиростабилизацией и биатлонную мишень для стрельбы из пневматического оружия.

Организаторы выставки отмечают, что все демонстрируемые разработки сделаны с использованием передовых технологий и соответствуют высоким стандартам.

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