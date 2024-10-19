19 октября 2024, 19:24

Завод оптических приборов из Красногорска представил продукцию на выставке в Москве

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Красногорский завод имени С. А. Зверева представил свою продукцию на международной специализированной выставке Orelexpo. Посетители могут увидеть бинокль и биатлонную мишень производства этого предприятия.

Предприятие из Красногорска поучаствовало в выставке в числе компаний холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. На ее стенде выставлены 20 экспонатов гражданских изделий. Это прицелы для охоты и спорта, лазерный симулятор и другая продукция.

Посетители выставки могут увидеть созданный в Красногорске бинокль БСВ 16×40 с гиростабилизацией и биатлонную мишень для стрельбы из пневматического оружия.

Организаторы выставки отмечают, что все демонстрируемые разработки сделаны с использованием передовых технологий и соответствуют высоким стандартам.

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Красногорск Выставки Заводы
19 октября 2024, 19:57
Пешеходную дорожку к амбулатории обустроили в поселке Барвиха
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Пешеходную дорогу от дома № 27 в поселке Барвиха до местной амбулатории обустроили в Одинцове. Ее протяженность составляет 190 метров.

Качество выполненных работ оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Еще один объект в Барвихе, который делался силами частного инвестора - это пешеходная дорожка от дома № 27 до Барвихинской амбулатории. О ней нас давно уже просили жители. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», - рассказал Андрей Иванов.

Вместе с тем вблизи дороги установили современное светодиодное освещение. В общей сложности - восемь фонарей.

Напомним, что в Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май–июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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Одинцово Благоустройство Дороги
19 октября 2024, 19:57
Предприятие в Мытищах изготовило 28 вагонов метро для Белоруссии
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мытищинский завод «Метровагонмаш» отправит новый подземный состав из 28 вагонов метро в Беларусь. Вагоны из Мытищ разрабатывались специально для Зеленолужской линии Минского метрополитена с учетом особенностей платформенных дверей.

Завод из Мытищ «Метровагонмаш» отправит в столицу Руспублики Беларусь 28 новых вагонов метро, заказанных Минским метрополитеном в марте 2023 года. Все семь четырехвагонных состава отправят в Минск к середине декабря.

Вагоны «Минск 2024» проектировались специально для Зеленолужской линии Минского метрополитена и отвечают всем современным требованиям безопасности и комфорта. Все новые поезда моторные, их конструкционная скорость составляет 90 километров в час, а срок службы - 30 лет.

Генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов заявил, что предприятие готово и в будущем модернизировать белорусскую подземку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Минск Метро Заводы
19 октября 2024, 19:01
Рекордсмен мира по силовому экстриму проведет тренировку в Люберцах
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Сергея Агаджаняна называют «Русским Халком». Он — многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам. В октябре спортсмен проведет бесплатную открытую тренировку в одном из фитнес-залов Люберец.

Тренировка пройдет в День открытых дверей в фитнес-клубе Re: fit. Сергей Агаджанян представит яркую шоу-программу.

Кроме того, спортсмен расскажет секреты сценического экстрима, о сохранении силы и выносливости в 47 лет. Также у всех участников мероприятия будет возможность выиграть бесплатные абонементы на один, два и три месяца.

Праздничная программа начнется в шесть часов вечера.

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Спортсмены Люберцы Рекорды
19 октября 2024, 19:00
Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Коломне в декабре
Медиасток.рф
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В Коломне стартовала подготовка к проведению всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Они состоятся здесь с 18 по 22 декабря.

Состязания пройдут в Коломне уже в 17-й раз. Сюда приедут лучшие скороходы страны.

Ранее, с 2007 по 2018 годы, центр «Коломна» принимал этапы Кубка Мира, Чемпионаты Европы и Чемпионат Мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Сейчас в учреждении есть спортивно-тренировочный комплекс, вместительные трибуны, медико-восстановительный центр, бассейн и даже музеи истории конькобежного спорта и коньков.

Спортсмены занимаются здесь шорт-треком, спидскейтингом, фигурным катанием, плаванием, легкой атлетикой, настольным теннисом и десятками других видов спорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна

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