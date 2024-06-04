Завод оборудования и материалов для производства печатных плат расширят в Подольске

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, продукцию предприятия будут поставлять на производства по всей стране.

«Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку на территории промышленного коворкинга в формате „Лайт индастриал“, которая на текущий момент находится на стадии строительства. В запуск нового предприятия компания инвестирует около 250 миллионов рублей. Завершить пусконаладочные работы и приступить к выпуску продукции инвестор планирует в первом квартале 2025 года», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Компания обеспечивает российские предприятия материалами и оборудованием на протяжении 30 лет. На новых площадках обустроят производство, химическую лабораторию и участок по изготовлению техники для электронной промышленности.

«Запуск нового производственно-складского комплекса позволит повысить доступность всех необходимых материалов и химикатов для российских изготовителей электроники, сократить сроки ожидания заказов и обеспечить таким образом бесперебойную работу важных отраслей промышленности», - отметил генеральный директор компании «Петрокоммерц» Алексей Егоров.

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