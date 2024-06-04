04 июня 2024, 17:36

Завод оборудования и материалов для производства печатных плат расширят в Подольске

Мининвест МО
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Компания «Петрокоммерц» увеличит выпуск оборудования и материалов для производства печатных плат в Подольске. Предприятие работает в индустриальном парке «Сынково», а новую площадку оборудуют в коворкинге «Коледино».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, продукцию предприятия будут поставлять на производства по всей стране.

«Для размещения производственных мощностей компания выбрала площадку на территории промышленного коворкинга в формате „Лайт индастриал“, которая на текущий момент находится на стадии строительства. В запуск нового предприятия компания инвестирует около 250 миллионов рублей. Завершить пусконаладочные работы и приступить к выпуску продукции инвестор планирует в первом квартале 2025 года», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Компания обеспечивает российские предприятия материалами и оборудованием на протяжении 30 лет. На новых площадках обустроят производство, химическую лабораторию и участок по изготовлению техники для электронной промышленности.

«Запуск нового производственно-складского комплекса позволит повысить доступность всех необходимых материалов и химикатов для российских изготовителей электроники, сократить сроки ожидания заказов и обеспечить таким образом бесперебойную работу важных отраслей промышленности», - отметил генеральный директор компании «Петрокоммерц» Алексей Егоров.

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Подольск Промышленность
04 июня 2024, 17:36
Футбольный матч между медиками и Молодежным советом прошел в Одинцове
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В футбольном матче сразилась команда филиалов горбольницы № 45 и объединенная команда филиалов Одинцово и Никольское. Игру посетили депутаты округа.

«Болельщики подготовились: с трибун доносились кричалки и речевки, а особенно ярые фанатки подготовили плакаты для своих любимых команд. Конечно, победила дружба!» - рассказала председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова.

Главному врачу Одинцовской областной больницы Александру Грицанчуку вручили благодарственное письмо за создание и реализацию спортивных проектов среди медиков округа. Футбольные команды получили в подарок микроволновые печи.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительства в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.

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Одинцово Врачи Депутаты
04 июня 2024, 17:36
Хирургический корпус больницы в Одинцове отремонтируют к концу этого года
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Продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы. На встрече с председателем Совета депутатов Одинцовского округа Татьяной Одинцовой, главный врач больницы Александр Грицанчук рассказал о ходе работ в медучреждении и кадровом обеспечении. Также присутствовала новая заведующая поликлиникой № 1 Зухра Ахкубекова.

Александр Грицанчук доложил о проведенных встречах с ректорами Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Достигнута договоренность в кадровом обеспечении.

«Проводится аудит нагрузки на каждого врача в поликлиниках и амбулаториях округа, с целью оптимизации врачей в особенно напряженные районы, также особое внимание уделяется Фельдшерско-акушерским пунктам - усиление их врачебным составом для удовлетворения потребностей населения», - рассказала Татьяна Одинцова.

Новая заведующая поликлиникой № 1 Зухра Азретовна Ахкубекова является врачом-кардиологом и кандидатом медицинских наук. Ранее она занимала должность заведующего кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда в Москве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Больницы Врачи
04 июня 2024, 17:33
Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Чехове
Телеканал «360»
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Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Чехове. В его рамках лучшие коллективы городского округа выступили на сцене, удивив зрителей своими шоу.

Мероприятия подарили участникам массу положительных эмоций. Гостей встречали яркая зажигательная музыка и номера лучших коллективов Чехова.

«Мы выступали с танцем „Остановись мгновенье“. Мы хотели задеть чувства жюри, чтобы они растрогались и увидели нашу женственность», - поделились представители коллектива «Родничок».

Предварительный отбор лучших участников осуществлялся по видео выступлений, которые танцоры присылали жюри фестиваля. В финал прошли десять лучших коллективов.

Судьям и организаторам фестиваля администрация Чехова подготовила памятные подарки. От имени руководителя городского округа всех участников поприветствовала заместитель главы Надежда Чернятина.

«Сегодняшний фестиваль проходит на нашей чеховской земле по инициативе нашего губернатора А. Ю. Воробьева. И он объединяет лучших танцоров Московской области», - отметила Надежда Чернятина.

В Чехове лучшими стали танцоры команды Right Move из студии Hot Dance Community. 13 девушек исполнили зажигательный «Hip Hop Mix». После выступления коллективов мастер-класс на сцене показали звезды шоу «Танцы» и проекта «Новые танцы» на ТНТ.

В этом году областной фестиваль объединил более 3,5 тысяч участников из 55 городов Подмосковья. Финал пройдет 7 сентября в Королеве. Там среди победителей городских этапов будет отобран лучший коллектив области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Фестивали
04 июня 2024, 17:15
Проект «Город профессий» провели в парке Кривякино в Воскресенске
Медиасток.рф
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«Город профессий» появился в парке Кривякино в первый день лета и познакомил главных героев праздника с миром интересных специальностей. Ребята смогли примерить на себя роли повара, пожарного и даже ортопеда.

Повара, строители, художники, ювелиры. Маленькие гости парка с удовольствием проходили мастер-классы, играли и набирались опыта. Большой популярностью пользовалась станция, где можно было проверить здоровье своих ног и узнать, кто такой ортопед.

День защиты детей - это еще один повод напомнить родителям о здоровье и безопасности подрастающего поколения. На станции Госавтоинспекции маленьким пешеходам рассказывали о правилах дорожного движения и закрепляли знания с помощью познавательных раскрасок.

Свои музыкальные подарки со сцены дарили юные таланты творческих коллективов Воскресенска. Дети пели, танцевали, загорали и купались в фонтанах. В подарок от команды губернатора Подмосковья все ребята получили в подарок мороженое.

Первый день лета получился ярким и насыщенным, поэтому запомнится надолго. Для парка Кривякино это только начало большой летней программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Воскресенск Парки

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