Завод нетканого полотна нарастит объемы производства в Балашихе

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что площадь производственно-складского корпуса составит три тысячи «квадратов». Здание реконструировали, оборудование модернизировали. Цех будет запущен уже в декабре 2023 года, что позволит создать для жителей Балашихи 100 новых рабочих мест.

В сутки цех будет выпускать по 30 тонн нетканого полотна из натуральных и синтетических волокон. Такая заготовка используется для изготовления влажных и сухих салфеток.

Компания «Коттон Клаб» ежегодно выпускает 85 миллионов упаковок ватных палочек, 220 миллионов упаковок влажных салфеток и 300 миллионов штук подгузников.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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