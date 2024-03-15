Завод настольных игр в Лобне построит цех для производства кубиков и фишек

На заводе «Звезда» в Лобне расширяют производство Гео: Лобня ЗК Более 30 лет на заводе «Звезда» выпускают модели самолётов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких – мультяшные вертолеты и истребители. Еще одно направление - настольные игры. В ассортименте предприятия – более пятисот наименований, а в год здесь выпускают около миллиона восьмисот изделий. Над созданием моделей и игр работают почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха. Рынок сбыта в последнее время изменился, теперь продукцию компании покупают, в основном, российские потребители. Впрочем, на объеме производства и обновлении ассортимента это не сказалось.

СНХ ЕВГЕНИЙ ПАНОВ генеральный директор компании «Звезда» - Мы ежегодно по двадцать-двадцать пять изделий новых выпускаем. В том числе, это сборные масштабные модели и настольные игры. Поэтому мы на месте не стоим. Мы 23-ий год закончили, я считаю, на положительной ноте. Небольшая, но положительная нота. Тенденция этого года, она обнадеживает, и мы надеемся, что намного больше будет хороших результатов.

((ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЦЕНИЛА ГЛАВА ЛОБНИ)) ЗК Звезда – самый крупный производитель сборных моделей в России. В Лобне предприятие считают визитной карточкой города и стараются во всем ему помогать. Благодаря господдержке и грамотному менеджменту на Звезде модернизировали производство, организовали несколько новых рабочих мест и наметили планы по строительству корпуса для производства игровых кубиков и фишек.

Компания «Звезда» - самый крупный производитель сборных моделей в России. В Лобне предприятие считают визитной карточкой города. Благодаря господдержке и грамотному менеджменту там модернизировали производство, организовали несколько новых рабочих мест и наметили планы по строительству нового корпуса.

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Более 30 лет на заводе «Звезда» выпускают модели самолетов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких - мультяшные вертолеты и истребители.

Еще одно направление - настольные игры. В ассортименте предприятия - более 500 наименований, а в год здесь выпускают около 1,8 миллиона изделий. Над созданием моделей и игр работают почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха.

Рынок сбыта в последнее время изменился, теперь продукцию компании покупают в основном российские потребители. Однако на объеме производства и обновлении ассортимента это не сказалось.

«Мы ежегодно по 20-25 изделий новых выпускаем. В том числе это сборные масштабные модели и настольные игры. Мы 2023 год закончили на положительной ноте. Тенденция этого года обнадеживает, и мы надеемся, что будет намного больше хороших результатов», - сказал генеральный директор компании «Звезда» Евгений Панов.