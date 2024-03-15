15 марта 2024, 09:30

Завод настольных игр в Лобне построит цех для производства кубиков и фишек

Телеканал «360»
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Завод сборных моделей и настольных игр в Лобне расширит производство. Там планируют построить корпуса для производства игровых кубиков и фишек.

На заводе «Звезда» в Лобне расширяют производство Гео: Лобня ЗК Более 30 лет на заводе «Звезда» выпускают модели самолётов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких – мультяшные вертолеты и истребители. Еще одно направление - настольные игры. В ассортименте предприятия – более пятисот наименований, а в год здесь выпускают около миллиона восьмисот изделий. Над созданием моделей и игр работают почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха. Рынок сбыта в последнее время изменился, теперь продукцию компании покупают, в основном, российские потребители. Впрочем, на объеме производства и обновлении ассортимента это не сказалось.

СНХ ЕВГЕНИЙ ПАНОВ генеральный директор компании «Звезда» - Мы ежегодно по двадцать-двадцать пять изделий новых выпускаем. В том числе, это сборные масштабные модели и настольные игры. Поэтому мы на месте не стоим. Мы 23-ий год закончили, я считаю, на положительной ноте. Небольшая, но положительная нота. Тенденция этого года, она обнадеживает, и мы надеемся, что намного больше будет хороших результатов.

((ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЦЕНИЛА ГЛАВА ЛОБНИ)) ЗК Звезда – самый крупный производитель сборных моделей в России. В Лобне предприятие считают визитной карточкой города и стараются во всем ему помогать. Благодаря господдержке и грамотному менеджменту на Звезде модернизировали производство, организовали несколько новых рабочих мест и наметили планы по строительству корпуса для производства игровых кубиков и фишек.

Компания «Звезда» - самый крупный производитель сборных моделей в России. В Лобне предприятие считают визитной карточкой города. Благодаря господдержке и грамотному менеджменту там модернизировали производство, организовали несколько новых рабочих мест и наметили планы по строительству нового корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Более 30 лет на заводе «Звезда» выпускают модели самолетов, танков, кораблей, автомобилей, парусников и подводных лодок. Для взрослых делают точные копии военной и гражданской техники, для самых маленьких - мультяшные вертолеты и истребители.

Еще одно направление - настольные игры. В ассортименте предприятия - более 500 наименований, а в год здесь выпускают около 1,8 миллиона изделий. Над созданием моделей и игр работают почти 300 сотрудников конструкторского бюро и производственного цеха.

Рынок сбыта в последнее время изменился, теперь продукцию компании покупают в основном российские потребители. Однако на объеме производства и обновлении ассортимента это не сказалось.

«Мы ежегодно по 20-25 изделий новых выпускаем. В том числе это сборные масштабные модели и настольные игры. Мы 2023 год закончили на положительной ноте. Тенденция этого года обнадеживает, и мы надеемся, что будет намного больше хороших результатов», - сказал генеральный директор компании «Звезда» Евгений Панов.

Лобня Заводы
15 марта 2024, 10:38
Фестиваль профессий «Путь навыков» впервые прошел в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Масштабный фестиваль профессий «Путь навыков» в Наро-Фоминске посетили более 1,5 тысячи учеников 8-х и 9-х классов из всех школ округа. Он прошел в культурно-спортивном комплексе «Нара».

Представители Одинцовского техникума провели для школьников кулинарные мастер-классы и поделились секретами приготовления тортов и печенья. Также старшеклассники могли научиться оказывать первую помощь и делать уколы.

Можно было попробовать себя в профессии портного, парикмахера, программиста, системного администратора, юриста и многих других. Всего на фестивале было представлено более 15 профессий.

«Это мероприятие позволяет нашим детям - учащимся 8-х и 9-х классов - познакомиться с миром профессий, которые предлагают наши техникумы», - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Фестиваль «Путь навыков» проводится при организационной поддержке Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области. Он станет ежегодным и будет помогать подмосковным школьникам выбирать профессию и искать свой путь в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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Наро-Фоминск Школьники Фестивали
15 марта 2024, 10:38
Девятый дом в ЖК «Тетрис» в Красногорске запланировали достроить к сентябрю
ГК «Садовое кольцо»
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Жилой комплекс «Тетрис» продолжают строить в Красногорске. Девелопер ГК «Садовое кольцо» планирует завершить работы по девятой башне к сентябрю.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас девелопер приступил к облицовке фасадов домов второго этапа строительства. Так, в девятой башне устанавливают разноцветные металлокассеты, которые создадут яркий облик ЖК. На стенах монтируют утеплитель и фасадную подсистему.

Продолжается также строительство трех других домов второй очереди. Там создают наружные и внутренние стены, армируют фундамент и ведут другие работы.

Всего в ЖК будет девять многоэтажных домов, а также образовательный комплекс.

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Красногорск Строительство
15 марта 2024, 10:15
Участники Всемирного фестиваля молодежи встретились со студентами колледжа имени Никулина в Подольске
Телеканал «360»
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Делегация из Подольска побывала на Всемирном фестивале молодежи. После возвращения домой 12 ребят провели встречу со студентами в подольском колледже имени Александра Никулина. Они поделились опытом, рассказали о самом мероприятии и о новых друзьях из других стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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Всемирный фестиваль молодежи объединяет неравнодушных людей со всей планеты. Он проходил на федеральной территории Сириус. Участие в нем приняли 20 тысяч россиян и иностранных граждан из разных сфер: спорт, медиа, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтерство, международное сотрудничество, образование, культура и детские организации. Они встретились для открытого разговора и обмена мнениями.

«У нас 12 представителей молодежи городского округа Подольск прошли отборочный тур и попали на Всемирный фестиваль молодежи, который прошел с 1 по 7 марта в городе Сочи. Это одни из лучших ребят - самые активные и творческие, которые представляли наш город в составе делегации Московской области», - рассказала начальник отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Наталья Горбунова.

Подольск Молодежь Фестивали Студенты
15 марта 2024, 10:12
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 15 марта
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 15 марта. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

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Пробки Дороги

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