Завод мясных деликатесов запустят в Мытищах к концу года

Завод с мощностью от двух до трех тысяч тонн в год потребует инвестиций свыше 200 миллионов рублей и создаст более 50 рабочих мест. Согласно проекту, на предприятии создадут инженерную инфраструктуру и установят современное оборудование.

Ожидается, что завод начнет работать к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

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