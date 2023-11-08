Завод металлоконструкций в Химках увеличит производительность благодаря нацпроекту

Читайте нас в:

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания выпускает металлические строительные конструкции и детали. В качестве пилотного потока для реализации нацпроекта выбрали процесс создания профлиста, который используют для ограждения территории во время стройки.

Компания планирует на 42% сократить время протекания процесса, на 62% снизить объем незавершенного производства и на 32% увеличить выработку.

Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».