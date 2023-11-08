Завод металлоконструкций в Химках увеличит производительность благодаря нацпроекту
Компания «ГС-ПРО» из Химок подвела промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Предприятие планирует увеличить выработку более чем на 30%.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания выпускает металлические строительные конструкции и детали. В качестве пилотного потока для реализации нацпроекта выбрали процесс создания профлиста, который используют для ограждения территории во время стройки.
Компания планирует на 42% сократить время протекания процесса, на 62% снизить объем незавершенного производства и на 32% увеличить выработку.
Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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