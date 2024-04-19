Завод косметики нарастил производительность в Ступине

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта выбрали производство и фасовку косметической продукции. Там удалось на 12% сократить время протекания процесса, на 21% снизить запасы в потоке и на 38% увеличить выработку.

«Сейчас компания вступает в следующую фазу проекта - тиражирование и совершенствование. Составлен план на следующие 2,5 года по распространению принципов бережливого производства на все предприятие», - рассказали в министерстве.

Компания «Дина+» заработала в 1993 году. Она занимается изготовлением косметики и имеет свою научную лабораторию для создания уникальных рецептов.

Присоединиться к нацпроекту предприниматели могут, подав заявку через портал Производительность.рф или в подмосковном РЦК.

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