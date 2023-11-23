23 ноября 2023, 10:54

Завод композитных материалов в Щелкове построит новый цех в Старой Купавне

Телеканал «360»
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Завод композитных материалов «Пластмасс Групп» в Щелкове расширит производство. В планах — открыть площадку для переработки этилена и запустить медицинский цех в Старой Купавне.

Компания «Пластмасс Групп» работает на рынке композитов уже более 15 лет. Сегодня она - лидер в производстве износостойких материалов. На заводе делают буквально все: от простых разделочных досок до высокотехнологичных подшипников для «Сапсана».

Сейчас производственные площади компании - это 15 тысяч квадратных метров, 25 филиалов по всему миру. Объем выпускаемой продукции составляет пять тысяч тонн в месяц.

«Предприятие действительно уникальное, импортозамещение в действии: то, что раньше покупалось в Европе, в Америке, в других странах, сегодня здесь выпускается. Заказ на многие годы вперед. Одна из самых главных особенностей то, что оборудование, на котором это производится, будет выпускаться здесь же», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

В Старой Купавне строится еще одна производственная площадка. Здесь будут перерабатывать этилен и запустят медицинский цех. Это новое направление в работе компании. Полимеры будут применять в стоматологии - делать импланты. В планах также освоить производство суставов.

«Это сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который давно используется в суставах в различных странах. Мы также хотим сейчас в России делать, причем от нуля и до конечного потребителя», - рассказал директор торгового дома «Пластмасс групп» Юрий Гербе.

Компания также заключила договор аренды в рамках программы «Земля за 1 рубль» и получила участок в Щелкове. Инвестиции, вложенные в проект, составят 360 миллионов рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Запуск нового производства запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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Щелково Заводы
23 ноября 2023, 18:37
Колледжи Подмосковья завоевали призовые места на конкурсе «Большая перемена»
Министерство образования МО
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Завершился четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» с участием колледжей Московской области. Два учебных заведения вошли в двадцатку лучших средних профессиональных образовательных организаций по всей России.

В финал «Большой перемены» вышли более 600 участников, которые приехали из разных уголков страны. На основе результатов конкурса был составлен рейтинг лучших колледжей и техникумов, включая филиалы ГСГУ в Егорьевске и Зарайске.

Каждое из учебных заведений получило два миллиона рублей на развитие. Студенты Зарайского педагогического колледжа достигли успеха, завоевав четыре диплома призеров «Большой перемены».

Колледж педагогики и искусства Егорьевского городского округа получил один диплом. Лауреатам также вручили сертификаты на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, которые они смогут использовать для образования или развития стартапа.

Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде. Учебные заведения Московской области представляли 17 участников, четверо из которых завоевали призовые места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Там проходят обучение молодые люди со всех регионов России.

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Студенты конкурсы
23 ноября 2023, 18:03
Министр Хайкин рассказал о планах по благоустройству Щелкова в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
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Работы по благоустройству продолжатся в Щелкове в 2024 оду. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за год в округе появился сквер вдоль Пролетарского проспекта, где обустроили зоны отдыха для взрослых и детей.

«Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте появлялись новые благоустроенные территории, где можно погулять с детьми, заняться спортом, с комфортом отдохнуть и провести время с друзьями», - сообщил Хайкин.

В следующем году в Щелкове планируют завершить преображение территории у Чкаловского озера. Согласно проекту, там обустроят маршрут вокруг водоема и расширят существующую пешеходную зону.

Территорию поделят на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную и другие. Для обеспечения потребностей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Концепция озеленения включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений. Это позволит уменьшить проблему переувлажнения и заболачивания территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Щелково
23 ноября 2023, 17:59
Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

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Дороги
23 ноября 2023, 17:55
Производители стройматериалов из Подмосковья выступят на международной выставке в Узбекистане
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке BUILD PRO EXPO 2023. Производители строительных и отделочных материалов представят свою продукцию в Узбекистане.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что выставка объединит производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров и застройщиков из разных стран мира.

Московскую область представят компании «Альфапласт» и «НПО Аста» из Воскресенска, «Майер» из Чехова, «Промышленник-М» из Люберец и «Стражник» из Сергиево-Посадского округа.

Выставка проходит в Самарканде с 22 по 24 ноября.

Фонд ВЭД Московской области взял на себя организационные вопросы компаний и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области

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