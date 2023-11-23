Завод композитных материалов в Щелкове построит новый цех в Старой Купавне

Компания «Пластмасс Групп» работает на рынке композитов уже более 15 лет. Сегодня она - лидер в производстве износостойких материалов. На заводе делают буквально все: от простых разделочных досок до высокотехнологичных подшипников для «Сапсана».

Сейчас производственные площади компании - это 15 тысяч квадратных метров, 25 филиалов по всему миру. Объем выпускаемой продукции составляет пять тысяч тонн в месяц.

«Предприятие действительно уникальное, импортозамещение в действии: то, что раньше покупалось в Европе, в Америке, в других странах, сегодня здесь выпускается. Заказ на многие годы вперед. Одна из самых главных особенностей то, что оборудование, на котором это производится, будет выпускаться здесь же», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

В Старой Купавне строится еще одна производственная площадка. Здесь будут перерабатывать этилен и запустят медицинский цех. Это новое направление в работе компании. Полимеры будут применять в стоматологии - делать импланты. В планах также освоить производство суставов.

«Это сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который давно используется в суставах в различных странах. Мы также хотим сейчас в России делать, причем от нуля и до конечного потребителя», - рассказал директор торгового дома «Пластмасс групп» Юрий Гербе.

Компания также заключила договор аренды в рамках программы «Земля за 1 рубль» и получила участок в Щелкове. Инвестиции, вложенные в проект, составят 360 миллионов рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Запуск нового производства запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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