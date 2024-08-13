13 августа 2024, 19:27

Завод из Серпухова сократил время производства оборудования для нефтебаз

«ДЕЛОВОЙ СОЮЗ»
Читайте нас в: Google Новости

Производственная компания из Серпухова подвела промежуточные итоги своего участия в национальном проекте «Производительность труда». На текущий момент завершен этап диагностики пилотного потока.

В качестве пилотного проекта было выбрано производство топливозаправочных комплексов ТЗК100. Эти системы служат для измерения и могут интегрироваться с различным технологическим оборудованием на нефтебазах.

Команда предприятия успешно завершила обучение. Специалисты создали карты потока создания ценности для текущего, идеального и целевого состояний, провели анализ путей перемещения материалов и выявили возможные точки для оптимизации. В сотрудничестве с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области разработан план по достижению целевого состояния пилотного потока.

Установленные задачи для пилотного проекта включают сокращение времени процесса на 31,4%, уменьшение запасов в потоке на 34,8%, удвоение производительности на одного сотрудника в месяц и снижение уровня брака на 50%.

В дальнейшем команде проекта предстоит оптимизация рабочих процессов, разработка стратегии интеграции всех подразделений компании, внедрение системы 5S, организация адресного хранения материалов и стандартизация рабочих процедур.

Компания «Деловой союз», основанная в 2000 году, специализируется на производстве топливозаправочных комплексов и устройств коммерческого учета нефтепродуктов, а также проектировании уникальных нефтебаз для российского рынка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Заводы
13 августа 2024, 20:37
Жители Одинцова смогут заказать вывоз строительных отходов по телефону
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Горячую линию и портал по вопросам вывоза строительных отходов запустили в Подмосковье. Жители Одинцова также смогут воспользоваться услугой.

Горячая линия 122#7 для заказа вывоза строительных отходов заработала 10 июля по поручению губернатора. Жители могут заказать вывоз на на легальную площадку, а также получить консультацию по вопросам обращения со стройотходами.

«Одна из важных тем, которая сегодня прозвучит - это вывоз строительных отходов. Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит обеспечить легальный вывоз строительных отходов от физических лиц и от юридических, конечно. Для этого каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или место, где можно складировать, утилизировать строительные отходы, - отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, сейчас в разработке мобильное приложение на базе «Добродела». Там оставить заявку можно в любое время. Также заказать вывоз мусора возможно на портале стройотходы.рф.

За выброс строительного мусора на контейнерную площадку предусмотрен штраф в размере до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей - для юридических. Запрещено выбрасывать в баки и контейнеры у дома: строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев и керамическую плитку.

Контроль за вывозом строительных отходов в Подмосковье осуществляется и с помощью искусственного интеллекта. За перемещением мусора следят дорожные камеры. Нейросеть в онлайн-режиме распознает грузовые автомобили без электронного талона и определяет потенциальные места сброса.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Искусственный интеллект Добродел Мусор
13 августа 2024, 19:40
Школьные дневные лагеря в Мытищах завершили летнюю программу отдыха
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Летом в Мытищах работали 17 школьных лагерей. Смены действовали с 10 июня по 12 августа.

Отдохнули в школьных лагерях более двух тысяч детей. Помимо оздоровления и развлекательной программы, школьники приняли участие в трудовых бригадах: облагораживали пришкольные территории, помогали преподавателям и сотрудникам школьных библиотек. Почти 400 подростков трудились в первой смене. Во второй - более 530 учеников.

Большое количество развивающих и патриотических мероприятий провели для учеников: торжественные митинги ко Дню начала Великой Отечественной войны и антивоенные акции «Мы, дети, против войны на планете!». Школьники исполняли военные песни, знакомились с литературой, посещали выставки и лекции, смотрели документальные и художественные фильмы.

Большое внимание уделили оздоровительной программе. Много активностей прошло на свежем воздухе. Школьникам устраивали встречи с интересными людьми, экскурсии и спортивные мероприятия. Досуг в детских школьных лагерях организовали сотрудники библиотек, учреждений кульуры «Яуза», «Леонидовка», «Марфино», «Подмосковье», «Пироговский» и «Жостовский».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Дети Мытищи Школьники
13 августа 2024, 19:40
Парки Балашихи станут кинотеатрами под открытым небом 17 августа
Пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Парк «Пехорка» и «Пестовский» станут бесплатными кинотеатрами под открытым небом в субботу, 17 августа. Вечером гости смогут увидеть фильм «Комната чудес».

Возле сцены в парке Подмосковья «Пехорка» и на площади амфитеатра в парке «Пестовский» 17 августа в 21:00 пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Комната чудес». Такие киновечера в парках Подмосковья проходят в рамках проекта ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“ и Министерства культуры и туризма Московской области „Кинопарк“.

В последний месяц лета в парках региона планируют показать кинокартины «Онегин», «Мажоры на мели», «Дикое сердце», «Летучий корабль», «Пушкин. Последняя дуэль», «Кадриль», «В погоне за ветром», «В ожидании Дали», «Квест», «Баба Яга спасает мир» и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Парки
13 августа 2024, 18:57
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с банковскими картами
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Новый способ мошенничества с банковскими картами выявили в России. Злоумышленники освоили метод выпуска виртуальных карт и осуществления транзакций через личный кабинет жертвы.

Так, мошенники получают доступ к личным данным жертвы, после чего создают виртуальную карту и начинают совершать покупки. Данное действие может происходить незаметно для владельца, особенно если он не отслеживает уведомления от банка.

Специалисты ГУРБ Московской области рекомендуют в случае получения уведомления о выпуске карты, которую не заказывали, незамедлительно обратиться в банк и сообщить о возникновении ситуации. В этом случае финансовая организация обязана заблокировать счет.

Кроме того, желательно изменить пароли как к приложению банка, так и к самим картам. Эти действия помогут снизить риск повторного мошенничества. Также не рекомендуется хранить значительные суммы денег на картах, используемых исключительно для онлайн-покупок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество Деньги

Новости по теме