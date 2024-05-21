Завод из Серпухова повысит производительность труда благодаря нацпроекту

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Практики нацпроекта применят на линии производства топливозаправочных комплексов ТЗК100. Это средства измерения, которые могут быть интегрированы с разным технологическим оборудованием на нефтебазах.

Задача - сократить время производственного процесса на 20%, на 15% уменьшить незавершенное производство и на 25% увеличить выработку на рабочих местах. Реализовать планы помогут эксперты Регионального центра компетенций Московской области.

Компания «Деловой союз» работает с 2000 года и специализируется на производстве топливозаправочных комплексов. Основными заказчиками являются компании нефтегазового сектора «Газпром», «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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