07 февраля 2024, 11:51

Завод хирургического шовного материала откроют в Подольске в 2024 году

Мининвест МО
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Компания «Интеграл Медикал» запустит завод материалов для хирургических швов в Подольске. Проект поможет реализовать Корпорации развития Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 миллионов рублей. Сейчас на предприятии площадью более 4,3 тысячи квадратных метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск намечен на третий квартал 2024 года», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Импортозамещающее производство позволит обеспечить качественным шовным материалом больницы и поликлиники по всей России.

«После того, как с рынка ушли европейские производители стерильных шовных материалов, мы поставили перед собой цель - запустить производство собственных материалов, которые станут достойным качественным аналогом. На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», - отметил генеральный директор компании «Интеграл медикал» Артур Силиверстов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Инвестиции Подольск Заводы
07 февраля 2024, 12:26
Восемь баскетбольных команд сыграли на обновленном стадионе «Труд» в Балашихе
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Обновленный стадион «Труд» в Балашихе принял восемь команд юных баскетболистов. Участниками соревнований стали ученики школ и гимназий Балашихинской школьной лиги.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в турнире по стритболу сразились ученики Земской и Салтыковской гимназий, а также школ 4, 7, 22, 26, 30. Соревнование стало «матчем звезд» Балашихинской школьной лиги.

По словам координатора проекта Балашихинской школьной лиги Дмитрия Кузнецова, дети сами определяли лучших игроков из своих школ, а далее формировались команды.

«Между собой они играли по групповому этапу, то есть всего за „матч звезд“ прошло шесть игр. Также до начала матча игроки соревновались в эстафетах и конкурсах на скорость, самый красивый дальний и трехочковый броски. Мы впервые собрали так много ребят, времени на подготовку у нас было немного, но мы справились», - рассказал Кузнецов.

Балашихинская школьная лига - это пилотный подмосковный проект, который стартовал в ноябре 2023 года. Больше тысячи учащихся из 28 школ Балашихи соревнуются в баскетболе, волейболе, мини-футболе и шахматах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Баскетбол Балашиха
07 февраля 2024, 12:19
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о выборе ниши для бизнеса
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Бесплатный вебинар о выборе подходящей ниши проведут для предпринимателей Подмосковья 12 февраля.  Участникам расскажут, как адаптироваться к изменениям в мире и использовать этот опыт для развития своего дела.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит основатель центра йоги и саморазвития «Инсайт» Татьяна Сампетова.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке до 11 февраля.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
07 февраля 2024, 12:06
Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на состояние зубов
Unsplash
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Курение негативно сказывается не только на легкие и сердце, но и на слизистую полости рта и десны. О том, как вредная привычка может привести к выпадению зубов, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

По словам врача, у курящих людей чаще встречаются болезни десен и полости рта. Такие проблемы могут привести к преждевременной потере зубов и другим страшным последствиям.

«Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса. В результате воспаления десен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с деснами - одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. К сожалению, впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», - сказал нарколог.

Виталий Холдин добавил, что электронные сигареты оказывают такое же негативное воздействие, как и обычные. Токсичные вещества и никотин раздражают слизистую оболочку рта, вызывают сухость и воспаление.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Курение Болезни
07 февраля 2024, 11:59
Тендер на ликвидацию незаконной свалки объявили в Шатуре
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на выполнение работ по ликвидации свалки запустили в Шатуре. Подробности сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении тендера. Требуется ликвидировать несанкционированную свалку на территории городского округа Шатура.

За работу готовы заплатить более 66 миллионов рублей. Контракт заберет тот подрядчик, кто предложит самую выгодную цену и выиграет электронный аукцион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Свалки Шатура

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