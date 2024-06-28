Завод газированных напитков в Химках подключили к сетям газоснабжения

Читайте нас в:

Глава Химок Дмитрий Волошин совместно с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной поздравил учеников школы № 30 с выпуском. Обучение в ней этим летом закончили более 30 юношей и девушек, среди них четверо — медалисты.

Школа № 30 является одной из флагманских в Химках. Она предоставляет площадку для проведения Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Ученики традиционно выступают от округа на олимпиадах разных уровней.

«Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы - будущее округа, региона, страны» - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Слова напутствия произнесли также депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

«Мы очень волновались с ребятами. Это такой важный этап в жизни. Конечно, за время обучения в школе стали одной большой семьей», - рассказала выпускница школы № 30 Полина Моисеева.

Отметим, что в этом году в Химках 11 класс закончили свыше 1,1 тысячи выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».