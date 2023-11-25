Завод «Энергия» в Раменском отметил 100-летний юбилей

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в отрасли по выпуску высоковольтного электротехнического оборудования, однако в 1923 году это была небольшая артель «Раменский металлист».

За столетнюю историю деятельности коллективом завода разработаны, изготовлены и поставлены в энергосистему десятки тысяч единиц оборудования. Изделия, выпускаемые Раменским электротехническим заводом «Энергия», успешно эксплуатируются в ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и ПАО «Росатом».

«В настоящее время Раменский завод „Энергия“ располагает одной из самых сильных технических компетенций в России по проектированию и производству маслонаполненных измерительных трансформаторов и является разработчиком ГОСТов на емкостные трансформаторы напряжения, трансформаторы отбора мощности», - рассказал генеральный директор «Энергии» Акоп Акопян.

Глава округа Николай Ханин вручил работникам завода награды и поблагодарил их за вклад в развитие региона и страны. Ряд сотрудников удостоился знака главы Раменского городского округа «За безупречный труд», благодарственных писем и почетных грамот.

«Сегодня мне хочется поблагодарить абсолютно всех. Вы делаете огромное дело, обеспечиваете нашу страну важными инфраструктурными объектами. Без электроэнергетики не работает ничего. Свет в каждом доме благодаря вашему труду и, конечно же, под руководством Акопа Георгиевича, огромное вам спасибо за ваш вклад, труд и всему вашему коллективу», - обратился к работникам предприятия Николай Ханин.

Самый ценный ресурс на заводе - люди. Благодаря дружной команде профессионалов предприятие обеспечивает потребности заказчиков. Сейчас на «Энергии» трудятся почти 400 сотрудников.