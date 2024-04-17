Завод электрощитового оборудования построят в Орехово-Зуеве к 2027 году

«Объем инвестиций в реализацию проекта на территории Орехово-Зуевского городского округа составит не менее 45 миллионов рублей. Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы, планируется во втором квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на 2027 год», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Чтобы поддержать важный инвестиционный проект, Подмосковье предоставило компании участок земли по льготной ставке один рубль в год.

«На земельном участке площадью 1,7 гектара построят производственно-складской корпус площадью 2,115 тысячи квадратных метров. После запуска новой площадки компания сможет значительно увеличить объем выпускаемой импортозамещающей продукции», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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