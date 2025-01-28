Завод электроприводов запустят в Солнечногорске в 2025 году

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Для размещения нового цеха компания выбрала площадку в формате лайт-индастриал. Это позволит предприятию в кратчайшие сроки запустить производство.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют более 100 миллионов рублей. Там создадут около 60 рабочих мест.

Как отметил генеральный директор компании Александр Серов, продукцию компании будут использовать в системах ЖКХ.

«В производственно-складском боксе площадью 750 квадратных метров наша компания наладит процессы для производства электроприводов, ориентированных на использование в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также в системах водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, и коммунального хозяйства» , - уточнил он.

Компания Torlink Controls - единственный стратегический партнер ведущего китайского производителя электроприводов Flowinn.