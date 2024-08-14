Завод электрооборудования в Щелкове расширит производство
В городском округе Щелково продолжает свою работу предприятие «ФЗЭА», которое зарекомендовало себя как крупный проектировщик и производитель электротехнического оборудования высшего качества. Компания является одним из лидеров в области производства распределительных сетевых сооружений и имеет в своем активе множество значимых проектов.
Среди крупных объектов можно выделить Олимпийскую деревню, горнолыжный курорт «Роза Хутор», а также важные автодороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург» и М-12 «Москва - Казань». Кроме того, предприятие принимало участие в модернизации аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Краснодара.
Сейчас производство полностью перешло на российские лицензии и компоненты. В ходе общения с руководством и рабочими стало известно, что большинство сотрудников - местные жители, а средняя зарплата составляет около 100 тысяч рублей.
Важным шагом стало сотрудничество с Щелковским колледжем, для которого на территории производства было создано специальное оборудование для обучения студентов. Администрация городского округа Щелково активно поддерживает это начинание.
Предприятие также расширяется: арендованы новые участки земли с заброшенными сараями самопользования, и сейчас идет работа по наведению порядка на территории.
«Обсудили, чем можем помочь. Окажем содействие», - отметил глава округа Андрей Булгаков, подчеркнув важность поддержки местного бизнеса.
Расширение предприятия создаст новые рабочие места для жителей муниципалитета, способствуя экономическому развитию региона.
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