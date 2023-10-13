Завод дверей в Подольске увеличил производительность на 30% благодаря нацпроекту

Читайте нас в:

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие приняло участие в нацпроекте «Производительность труда». Его реализовали на пилотном участке, а позже тиражируют на другие процессы.

После внедрения элементов бережливого производства производительность завода выросла на 33%, на 23% сократились запасы и на 48% снизилось время процесса.

Подать заявку на участие в нацпроекте можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».