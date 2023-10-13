Завод дверей в Подольске увеличил производительность на 30% благодаря нацпроекту
Предприятие «Проммет» из Подольска увеличило производительность на 33% после участия в нацпроекте. Завод выпускает двери.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие приняло участие в нацпроекте «Производительность труда». Его реализовали на пилотном участке, а позже тиражируют на другие процессы.
После внедрения элементов бережливого производства производительность завода выросла на 33%, на 23% сократились запасы и на 48% снизилось время процесса.
Подать заявку на участие в нацпроекте можно по ссылке.
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