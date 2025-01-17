Завод домокомплектов из бетона построят в Кашире к 2026 году

В этом году медицинские работники Подмосковья будут получать увеличенные премии за рекомендацию коллег с их последующим трудоустройством. Максимальная сумма выплаты по программе «Приведи друга» повышена до 128 тысяч рублей.

«С начала года мы повысили выплаты по программе „Приведи друга“. Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 до 128 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В прошлом году по программе «Приведи друга» в больницы и поликлиники Подмосковья трудоустроилось 638 специалистов, а с начала 2025 года - еще семь.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки - на сайте rabota-vrachom.ru.