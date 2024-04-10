Завод бутилированной воды и соков построят в Дмитрове к 2025 году
Компания «Лидер 5» начала строительство завода бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков в Дмитровском городском округе. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции компании в проект составляют пять миллиардов рублей. На новом заводе, где ежегодно смогут выпускать 100 миллионов бутылок разных напитков, будет создано 170 рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на 2025 год», - отметила Зиновьева.
Проект включили в реестр региональных, что обеспечит предприятию ряд налоговых льгот. Так, для компании с 20% до 10% снизят налог на прибыль. Когда завод заработает, для предприятия будет действовать сниженная ставка налога на имущество.
Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов, а также о других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.
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