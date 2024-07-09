Завод асептической упаковки построят в Чехове в 2024 году

Как рассказали в региональном Минстрое, компания «Молопак» построит завод в этом году. Готовность объекта уже превысила 95%.

Площадь здания составит около восьми тысяч квадратных метров, его поделят на административный и производственный блоки.

«В последнем находится склад картона, станция смешения красок, лаборатория, полиграфическое оборудование и автоматизированная упаковочная линия. Производственная мощность нового цеха составит 70 тонн готовой продукции в сутки, а в год - 240 тысяч тонн», - добавили в министерстве.

Компания является первый производителем асептической упаковки в России с 2012 года. В год там выпускают 1,2 миллиарда изделий. Их экспортируют в 19 стран.

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