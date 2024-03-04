«Завершить работу быстрее». Андрей Воробьев проверил строительство домов для переселенцев в Клину

Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале , что в новое жилье уже переехали 12 тысяч человек, своих квартир ждут еще 11,7 тысячи. Для них в июле построят 35 домов.

«До конца 2028 года мы планируем расселить еще 23,6 тысячи человек, но хотим завершить эту работу на два года быстрее. В этом нам помогают жилищные сертификаты. Мы уже получили 663 заявления из 24 округов», - написал губернатор.

Также он отметил, что в расселении помогают инвесторы в тех случаях, когда жилье ветхое, но аварийным оно не признано. Таких домов в Подмосковье 17 тысяч, по программе реновации уже расселили 1600.

«За три года мы запустили 12 проектов для 7,8 тысячи жителей в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Наро-Фоминске. В планах на этот год - еще 26 проектов на 16 тысяч человек», - заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».