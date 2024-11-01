Завершен снос аварийного жилого дома в городском округе Клин

«После расселения жильцов приняли решение о демонтаже строения. В начале октября аварийный объект снесли», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок освободили от постройки и расчистили от строительного мусора. В будущем здесь проведут благоустройство и сделают газон.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Клину выявили 253 таких объекта, снесли или привели в порядок 182.