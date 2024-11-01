01 ноября 2024, 11:44

Завершен снос аварийного жилого дома в городском округе Клин

Мособлархитектура
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Многоквартирный жилой дом № 87 снесли в клинском поселке Туркмен. Здание, построенное в 1953 году, признали аварийным и не подлежащим восстановлению.

«После расселения жильцов приняли решение о демонтаже строения. В начале октября аварийный объект снесли», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок освободили от постройки и расчистили от строительного мусора. В будущем здесь проведут благоустройство и сделают газон.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Клину выявили 253 таких объекта, снесли или привели в порядок 182.

Клин Благоустройство Архитектура
01 ноября 2024, 11:41
Новая школа на 1100 мест появится в Ленинском округе в 2025 году
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Строительство нового учебного заведения продолжается в жилом комплексе  «Пригород Лесное». Готовность школы составляет уже 85%. Окончание работ запланировано на будущий год.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 13,6 тысячи квадратных метров. В нем разместятся светлые учебные классы, два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, мастерские, лаборатории, библиотечно-информационный центр, кабинеты врача, психолога и логопеда, а также столовая. Ученики смогут отдыхать на переменах в зонах рекреации, оборудованных в коридорах каждого этажа.

На территории учебного заведения будет мини-поле для футбола, площадка для баскетбола и волейбола, две беговые дорожки, зона для отдыха с амфитеатром. Также предусмотрено обустройство экотропы, небольшого сада и огорода.

На объекте трудятся 70 рабочих и три единицы техники. Специалисты монтируют внутренние инженерные системы, выполняют чистовые отделочные работы, а также готовятся к установке технологического оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Ленинский округ
01 ноября 2024, 11:37
Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 1 ноября
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сильном ветре и гололедице в пятницу и субботу. В эти дни местами пройдет сильный дождь, а температура ночью опустится до минус двух градусов.

Как сообщили в министерстве, в пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду. Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться за рулем, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

Автомобилистам напомнили снижать скорость перед пешеходными переходами и не парковаться вблизи шатких конструкций.

При возникновении ДТП следует обращаться по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Дороги Погода
01 ноября 2024, 11:35
Освещение обновили еще на 5 улицах в Ленинском округе
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Работы по установке уличного освещения продолжаются в муниципалитете в рамках губернаторской программы «Светлый город». Места выбрали сами жители округа, проголосовавшие на портале «Добродел».

Новое освещение появилось на улице Садовой в деревне Тарычево, во дворе домов № 68 и № 25 на проспекте Ленинского Комсомола, в районе деревни Ближние Прудищи, от Зеленого шоссе до деревни Коробово и в сельском поселении Совхоз имени Ленина.

За прошедший год в городском округе установили 20 шкафов управления системами наружного освещения и заменили на энергоэффективные 2754 светильника.

Власти Ленинского округа считают одной из главных задач создание благоприятной световой среды в парках, скверах, на улицах и площадях населенных пунктов. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов выразил уверенность, что благодаря взаимодействию с жителями Ленинский округ будет активно развиваться и дальше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Ленинский округ
01 ноября 2024, 11:13
Жители сел Подмосковья смогут передавать запросы старостам через Telegram-бот
Пресс-служба Мособлдумы
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Развитие института сельских старост обсудили в Московской областной думе. В регионе разработают чат-бот, который позволит жителям оперативно направлять свои запросы, а также продумают решение для электронного голосования.

Об институте старост в Подмосковье доложил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. По его словам, в регионе работают около 3,3 тысячи старост, еще 2,8 тысячи человек скоро пополнят их ряды.

«Для развития института считаю необходимым развивать направление цифровизации. Сейчас мы дорабатываем чат-бот „Умный помощник“, который позволит оперативно передавать обращения и запросы от жителей для старост», - сказал он.

Председатель Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федор Степанов рассказал, что в регионе уже работают канал «ГлавСтароста» и чат «ГолосСтарост».

«Мы считаем, что нужно идти дальше, поэтому предлагаем три вещи. На наш взгляд, нам необходимо законодательно закрепить статус советов старост при главах. Второй вопрос - электронное голосование. Это то, что требуют от нас люди. Третье - законодательно закрепить этический кодекс старосты», - предложил Степанов.

Опытом своей работы поделилась староста села Луцино Нина Беляева. Она рассказала, что вместе с жителями они чтут историческую память и облагораживают памятники воинам Великой Отечественной войны в своем населенном пункте. Светлана Митрохина из округа Балашиха поделилась опытом организации в госпитале для участников СВО сестринской помощи.

По словам старост, их энтузиазм, желание реализовывать идеи и проекты, задумываться о новых направлениях работы связан с тем, что они чувствуют всестороннюю поддержку и свою неоценимую роль в сфере самоуправления.

«Мы видим все изменения, особенно ту заботу, которую проявляют о нас. Мы очень благодарны за те мероприятия, которые проводятся по развитию института старост. Приятно осознавать, что уже год как создан праздник для нас», - сказала староста мытищинской деревни Манюхино Екатерина Бессонова.

Мособлдума

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