Заведующий кафедрой дерматоонкологии МОНИКИ Молочков назвал мифы о загаре

«Загорать вредно. Клетки кожи повреждаются от ультрафиолета», - уточнил Молочков.

По словам спикера, заболевания бывают обратимыми и необратимыми. Так, загар может вызывать не только серьезные онкологические заболевания, но и более простые: полиморфный фотодерматит или солнечную крапивницу. Особенно часто они возникают при взаимодействии солнца и песка.

Для того, чтобы защититься от ультрафиолета существует множество солнцезащитных средств. Врач подчеркнул, что их важно использовать при каждом выходе на солнце.

Молочков подчеркнул, что основной миф о загаре - что это признак здорового человека. В организме загорелого человека действительно много витамина D, однако, это вредно для кожи, так как это ее защитная реакция на воздействие солнечных лучей. По словам специалиста, быть на солнце хорошо, а загорать - плохо.

При этом, важно понимать, что не каждый выход на солнце опасен, но длительное нахождение под ним может негативно сказаться на здоровье. Загорать с 10 до 12 часов и после 16 менее вредно, чем в активные часы, но все равно небезопасно. Даже использование крема не гарантирует защиту кожи на 100%.

«Будьте на солнце сколько хотите, но не лежите под открытыми лучами до коричневого цвета никогда», - заключил Молочков.

Что касается витамина D, то при полноценном рационе у большинства людей нет его недостатка - наоборот, его избыток может повредить печень. Поэтому перед употреблением витамина надо обязательно сдать необходимые анализы и проконсультироваться с врачом.

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