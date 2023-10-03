Засыпанного грунтом рабочего спасли в Солнечногорске

Читайте нас в:

Случай произошел во вторник, 3 октября. Рабочие самостоятельно откопали голову и плечи своего коллеги, а затем на место ЧП прибыли работники 267-й пожарно-спасательной части Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«Спасатели быстро и аккуратно откопали 19-летнего парня, который жаловался на боль в ногах. Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, работники провели иммобилизацию конечностей и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали на поверхность», - рассказал заместитель начальника ПСЧ-267 Сергей Яшин.

Сотрудники скорой помощи приняли и осмотрели пострадавшего. К счастью, медики не обнаружили у него серьезных повреждений, а от госпитализации молодой человек отказался.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».