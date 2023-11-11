Застрявшую между трубами собаку спасли в Подольске

Окружной этап «Рождественских чтений» состоялся в Дмитрове

Литургия в память Димитрия Солунского прошла в Дмитрове. Именно в честь него и был назван город. Службу провел в Успенском соборе епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

В храме хранятся списки уникальной иконы Димитрия Солунского начала XIII века, а оригинал для сохранности перенесли в Третьяковскую галерею. Во время службы епископ обратился к верующим с молитвой за участников спецоперации и скорейшее установления мира.

«Мы должны усердно молиться за то, чтобы братские народы победили ту жестокую рознь, которую пытаются и с большим успехом насаждают в сознании людей современные средства массовой информации, особенно противоположной стороны», - указал епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

После литургии епископ возложил цветы к памятникам Димитрию Солунскому и великомученику Серафиму Звездинскому. Также в Дмитрове открылись «Рождественские чтения». В день открытия образовательные учреждения округа провели мастер-классы на тему народного творчества.

Также подвели итоги конкурса рисунков «Красота божьего мира». Епископ Кирилл вручил грамоты победителям и призерам. Их также поздравила заместитель главы Дмитровского городского округа Елена Виноградова. Она вручила благодарственные письма главы городского округа семи педагогам за работу по духовно-нравственному воспитанию детей.

«Очень приятно сегодня видеть здесь ребятишек, которые стали действительно победителями конкурса „Красота божьего мира“. Ребята, мир в наших и ваших руках. А уважаемым педагогам я хочу пожелать такого же стремления, чтобы сделать нашу страну еще сильнее», - подчеркнула Елена Виноградова.

Участники «Рождественских чтений» смогли пообщаться с представителями духовенства, а также найти новых друзей. Главное, на что рассчитывают организаторы мероприятия, - это развитие православного образования и духовно-нравственное просвещение молодежи.

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