Застрявших в моторном отсеке машины котят спасли в Павловском Посаде

Старший смены Александр Шкотов рассказал, что за помощью к спасателям обратился владелец легковой машины. Он услышав жалобное мяуканье, открыл капот и увидел двух маленьких котят, спрятавшихся в глубине моторного отсека. Самостоятельно освободить животных он не смог.

Прибывшие на место спасатели попытались выманить бездомных котят с помощью лакомств, но они не захотели покидать теплое место. В защитных перчатках специалисты вытащили из моторного отсека сначала белого, а потом и черного непрошенного гостя. Помощь ветеринаров усатым не потребовалась.

Хозяин машины временно забрал бродяжек к себе и пообещал найти им хозяев.

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