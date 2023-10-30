Застрявших в моторном отсеке машины котят спасли в Павловском Посаде
Работники ПСП-254 «Мособлпожспас» спасли двух котят, которые в поисках тепла забрались в моторный отсек легковой машины и застряли там. Случая произошел в Павлово-Посадском городском округе.
Старший смены Александр Шкотов рассказал, что за помощью к спасателям обратился владелец легковой машины. Он услышав жалобное мяуканье, открыл капот и увидел двух маленьких котят, спрятавшихся в глубине моторного отсека. Самостоятельно освободить животных он не смог.
Прибывшие на место спасатели попытались выманить бездомных котят с помощью лакомств, но они не захотели покидать теплое место. В защитных перчатках специалисты вытащили из моторного отсека сначала белого, а потом и черного непрошенного гостя. Помощь ветеринаров усатым не потребовалась.
Хозяин машины временно забрал бродяжек к себе и пообещал найти им хозяев.
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