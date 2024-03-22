Застрявшего в болотоходе рыбака спасли на водохранилище в Волоколамске

В Систему-112 позвонил водитель пожарной техники ПСЧ-204 Артем Захарян, который в свой выходной день проезжал неподалеку от места происшествия. Узнав о беде, спасатели бросились на помощь рыбаку, чей болотоход уже наполовину ушел под лед.

«Недалеко от берега лед не выдержал вес болотохода и провалился. Вездеход накренился и правой стороной оказался в воде, откуда обратно на лед выбраться уже не смог. Немолодой водитель оказался зажат между сиденьями. Действовать надо было как можно быстрее», - рассказал командир отделения Егор Филиппов.

Вездеход с водителем мог уйти под воду в любую секунду. Прибывшие на место работники ПСЧ-204 освободили застрявшего рыбака и отвели его на безопасное место. Затем, с помощью буксировочного троса и второго болотохода вытянули застрявшую технику.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед весной - опасно для жизни. Рыбакам рекомендуют не рисковать.

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