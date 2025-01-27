Заседание «Женского движения Единой России» прошло в Лосино-Петровском

Среди почетных гостей - куратор партийного проекта Вера Алексеева. На «Женском совете» занимались планированием и разработкой сценариев для Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Эти праздники направлены на укрепление и развитие социального статуса женщины в обществе, привлечение матерей к активностям.

Участники встречи обсудили перспективы развития женского движения в Лосино-Петровском, в том числе привлечение новых организаций и партнеров к сотрудничеству, чтобы расширить возможности для реализации проектов.

«Сегодняшнее собрание - это шаг к созданию нового пространства для диалога и совместных действий. Мы понимаем, что сила нашей страны заключается в активных и целеустремленных женщинах, которые готовы не только обсуждать, но и принимать решения. Важно, чтобы каждая из вас знала ваши мнения, идеи и инициативы - это основа для формирования будущего нашего округа, для наших детей», - сказала Вера Алексеева.