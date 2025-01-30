Заседание Совета депутатов прошло в Наро-Фоминске

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Свыше 300 километров новых газопроводов построят в Московской области в этом году. В Шатуре удастся газифицировать еще пять населенных пунктов.

«Голубое» топливо появится в домах жителей деревень Алексино-Туголес, Волосунино, Ворово, Гора и Шелогурово.

«Жители этих населенных пунктов смогут рассчитывать на подключение к газовым сетям в ближайшем будущем, что значительно повысит комфорт и качество жизни», - отметил заместитель главы муниципального округа Шатура Сергей Пигуль.

Работы по газификации пройдут в 20 муниципалитетах Московской области благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Отметим, что газ по программе социальной газификации проведут до границ земельных участков бесплатно. Затем жители смогут подключить свои дома.

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану в Шатуре бесплатно заменили газовую плиту.