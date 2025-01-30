Заседание Совета депутатов прошло в Наро-Фоминске
На очередном заседании Совета депутатов в Наро-Фоминске обсудили статистику по правонарушениям и преступлениям в округе. Также на встрече участник СВО поблагодарил коллег за переданный ему квадрокоптер для выполнения боевых задач.
Участниками стали заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов, председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы Александр Баранов, глава городского округа Роман Шамнэ и муниципальный депутат Борис Прохоров.
Борис также является участником спецоперации. На заседании он поблагодарил коллег за переданный ему квадрокоптер Далее начальник управления Министерства внутренних дел России по Наро-Фоминскому городскому округу Вячеслав Орликов, представляя отчет о работе, рассказал о том, что в прошлом году в округе зафиксировали почти на 40% меньше разбойных нападений, на 17% меньше краж, в том числе квартирных и транспортных средств Среди обозначенных задач прозвучали снижение аварийности на дорогах и количества киберпреступлений.