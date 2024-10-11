Заседание Совета депутатов Богородского округа прошло в музее Ногинска

Встреча прошла в окружении раритетных, художественных, ископаемых, натуральных и неповторимых произведений как природы, так и рук человеческих.

Выставочный центр пользуется популярностью среди горожан. Экспонаты уникальны и неповторимы, и в этом убедились народные избранники. Сотрудники провели почетных гостей по залам и рассказали про различные коллекции доисторических времен и современности.

В выставочном центре функционируют как постоянные экспозиции, так и временные. Например, есть залы археологии и геологии, природы, исторические залы, где собраны материалы из прошлого Богородского края, а также представлена современная выставка работ выпускников Ногинской детской художественной школы.

Депутатам рассказали, что музей шагает в ногу со временем, и они в этом убедились. Рядом с классическими экспонатами выставлены интегративные киоски, где каждый сможет ознакомиться с историей и содержанием исторических документов, предметов и изображений. Недавно музей приобрел оборудование для технического переоснащения: интерактивные терминалы и стол, профессиональный медиаплеер и дисплеи, лазерные проекторы, компьютеры и программное обеспечение. Депутаты также поразились объемной демонстрации фильма в 360 градусов об истории Богородской земли.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов представил доклад после неофициальной части заседания. Он рассказал, что благодаря работе депутатского корпуса удалось многое сделать для развития культурной жизни муниципалитета. Сергей Пастухов выразил надежду на то, что эту область будут поддерживать и дальше.

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