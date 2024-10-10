Заседание регионального штаба по теплоснабжению прошло в Подмосковье

Хромушин сообщил, что на заседании рассмотрели проблемы, требующие особого внимания. В работе штаба участвуют представители различных областных министерств, ведомств, администраций городских округов, прокуратуры Подмосковья, а также ресурсоснабжающих и электросетевых организаций.

Он отметил, что подготовительный этап отопительного сезона завершен и пуск тепла в регионе уже начался. Однако мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства продолжатся в текущем и последующих годах с целью уменьшения износа коммунальной инфраструктуры и обеспечения жителей области качественным теплоснабжением.

Одним из основных обсуждаемых вопросов стал капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-5 в Дзержинском. Ранее губернатор Андрей Воробьев выделил из резервного фонда региона примерно 750 миллионов рублей на этот проект. Представители администрации Дзержинского подняли вопрос о необходимости увеличения объема работ и, соответственно, бюджета капитального ремонта магистрали.

Это должно помочь обеспечить жителей надежным теплом и горячей водой. Работы ведутся с минимальным воздействием на потребителей. Планируется, что до конца года все работы завершат и переключат потребителей на новую сеть.

Участники также обсудили вопросы теплоснабжения поселка Михнево в Ступино. Среди предложений было включение в государственную программу мероприятий по замене теплообменников на котельной данного населенного пункта. В 2027 году запланирована постройка новой блочно-модульной котельной.

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