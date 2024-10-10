10 октября 2024, 23:51

Заседание регионального штаба по теплоснабжению прошло в Подмосковье

Медиасток.рф
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Заседание регионального штаба, посвященное модернизации объектов теплоснабжающего комплекса, состоялось в Подмосковье. Вице-губернатор Евгений Хромушин возглавил встречу, на которой обсуждали вопросы развития теплоснабжения.

Хромушин сообщил, что на заседании рассмотрели проблемы, требующие особого внимания. В работе штаба участвуют представители различных областных министерств, ведомств, администраций городских округов, прокуратуры Подмосковья, а также ресурсоснабжающих и электросетевых организаций.

Он отметил, что подготовительный этап отопительного сезона завершен и пуск тепла в регионе уже начался. Однако мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства продолжатся в текущем и последующих годах с целью уменьшения износа коммунальной инфраструктуры и обеспечения жителей области качественным теплоснабжением.

Одним из основных обсуждаемых вопросов стал капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-5 в Дзержинском. Ранее губернатор Андрей Воробьев выделил из резервного фонда региона примерно 750 миллионов рублей на этот проект. Представители администрации Дзержинского подняли вопрос о необходимости увеличения объема работ и, соответственно, бюджета капитального ремонта магистрали.

Это должно помочь обеспечить жителей надежным теплом и горячей водой. Работы ведутся с минимальным воздействием на потребителей. Планируется, что до конца года все работы завершат и переключат потребителей на новую сеть.

Участники также обсудили вопросы теплоснабжения поселка Михнево в Ступино. Среди предложений было включение в государственную программу мероприятий по замене теплообменников на котельной данного населенного пункта. В 2027 году запланирована постройка новой блочно-модульной котельной.

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ЖКХ
10 октября 2024, 22:56
БК «Химки» сыграет против «СШОР-Локомотив» в новом этапе Суперлиги 11 октября
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Баскетбольный клуб из Химок встретится со спортсменами из Краснодара «СШОР-Локомотив» на следующем этапе Суперлиги. Матч состоится 11 октября в 19:00 на поле Баскетбольного центра «Химки».

Ранее баскетболисты из Химок одержали победу в домашнем матче против команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ». Игру завершили со счетом 71:61. «Химки» настроены дойти до финала соревнований, сохранив преимущество.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», - отметил генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» заслужили серебро. Спортсмены выиграли 26 матчей из 30.

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Химки Баскетбол Суперлига
10 октября 2024, 22:41
Новую котельную построят в Шатуре к началу следующего отопительного сезона
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В городском округе Шатура прошла выездная встреча с жителями поселка Мишеронский. К началу следующего отопительного сезона там построят и введут в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную.

Выездная встреча представителей администрации Шатуры с жителями состоялась в поселке Мишеронский. Присутствующим рассказали о планах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенного пункта.

В Мишеронском построят блочно-модульную котельную. Ее подключат к новым сетям теплоснабжения и газопроводу. Котельную введут в эксплуатацию уже к началу следующего отопительного сезона. На ней установят котлоагрегаты общей мощностью 10,234 гигакалорий в час. Котельную оборудуют автоматизированными трехходовыми котлами с диапазоном регулирования мощности 20 - 100%.

Местные жители также обратились к представителям администрации округа с вопросами расселения аварийного жилья, сезонного затопления земельных участков, очистки ливневок, обновления крыш.

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Строительство Отопление Шатура
10 октября 2024, 21:36
Центр культуры и искусств имени Кекушева отремонтируют в Пушкино в 2025 году
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В городском округе Пушкино в 2025 году модернизируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева. Подрядчика определят уже 11 октября.

На улице Дзержинского в пушкинской Ивантеевке к 2025 году реконструируют Центр культуры и искусств имени Льва Кекушева.

Комитет по конкурентной политике Московской области в сентябре провел открытый конкурс для определения подрядной организации. Выбранную компанию назовут 11 октября.

В здании центра культуры обновят помещения, отремонтируют фасад, реконструируют кровлю и поменяют старое оборудование на новое.

«Я очень рад, что наш Центр культуры будет обновлен. Это прекрасное место, где мы проводим много времени с семьей и друзьями. Не сомневаюсь, что обновленный центр станет еще более комфортным и современным», - сказал житель Ивантеевки Сергей Яйвазов.

В центре культуры регулярно проходят творческие занятия для детей и молодежи, встречи участников клуба «Активное долголетие», ветеранов и трудовых коллективов. Жители посещают спектакли и концерты, которые организуют в стенах учреждения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пушкино Ремонтные работы
10 октября 2024, 21:20
Школьники из Чехова посетили с экскурсией Российский университет транспорта
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В рамках создания предпрофессиональных классов в гимназии № 7 учащиеся 11-х классов побывали в Российском университете транспорта. Ребята познакомились с учебными программами вуза, посетили студенческий лекторий и технопарк, а также поучаствовали в профессиональных пробах.

Ученикам 11«В» и 11«Г» гимназии № 7 во время экскурсии рассказали о программах Российского университета транспорта. Также ребята побывали в студенческом лектории и технопарке «Московский транспорт». Там они стали участниками профессиональных проб по направлению «Инженер 3D-печати». Школьники узнали о современных технологиях в транспортной отрасли и актуальных тенденциях этой сферы.

Учащихся впечатлило техническое оснащение учебного заведения. Преподаватели и студенты вуза рассказали о применении 3D-печати в транспортной сфере и показали проекты, разработанные в стенах учебного заведения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Школьники

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