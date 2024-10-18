18 октября 2024, 21:25

Заседание по вопросам восстановления усадеб прошло в Ногинске

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В Ногинске Богородского округа провели заседание межведомственной рабочей группы Московской областной думы на тему сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия. Мероприятие состоялось в доме-музее семьи Арсения Морозова.

Место проведения мероприятия выбрано не случайно. Дом-музей Арсения Ивановича Морозова - пример качественной реставрации и использования объекта культурного наследия. Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев по историческим фотографиям и архивным документам провел не только реставрацию, но и благоустройство прилегающей территории. Он превратил усадьбу в красивый музейный комплекс.

Благоустроенный вокруг усадьбы Глуховский парк, который много лет находился в запустении, теперь стал любимым местом отдыха для жителей и гостей Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выездное заседание межведомственной рабочей группы Московской областной думы прошло в историческом месте Ногинска - в доме-музее семьи фабриканта и мецената Арсения Морозова. На мероприятии обсудили вопросы сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия на территории Подмосковья. Рабочая группа существует уже пять лет под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова.

В выездном заседании приняли участие депутаты Московской областной думы, представители профильных министерств, владельцы и арендаторы культурно-исторических объектов.

Богородский
18 октября 2024, 22:26
Более 40 команд примут участие в новом сезоне школьной спортивной лиги в Балашихе
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Балашиха готовится к старту второго сезона школьной спортивной лиги, в которой появятся новые дисциплины и которая объединит еще больше участников. В этом учебном году мероприятие привлечет более 40 команд.

Учащиеся школ и гимназий города будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол три на три, волейбол, шахматы и мини-футбол, а также в новых направлениях, включая спортивную журналистику, КВН, танцы и математические бои.

«Все самое интересное впереди! Мы уверены, что новый сезон привлечет еще больше молодых талантов и зрителей», - прокомментировали организаторы.

Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его запустили в 2023 году. Это первая подобная лига в Подмосковье, которая за первый сезон объединила более 1500 ребят из 29 школ и гимназий округа. В рамках мероприятия провели свыше 800 матчей, это говорит о большом интересе к спортивным соревнованиям среди молодежи.

Финальные матчи первого сезона привлекли внимание зрителей, поскольку в них приняли участие знаменитые футболисты, олимпийская чемпионка и другие звездные гости. Следить за новостями второго сезона в можно в телеграм-канале Балашихинской школьной лиги. Успехи участников и новые достижения покажут там в режиме реального времени.

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Спортсмены Дети Школы Балашиха
18 октября 2024, 22:23
Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский встретился с жителями Солнечногорского округа
Министерство ЖКХ Московской области
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Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский встретился с жителями Солнечногорского городского округа. Глава ведомства посетил очистные сооружения в деревне Осипово, где продолжается реконструкция этих объектов — закончить строительство планируется к концу этого года, а ввести в эксплуатацию в следующем.

Кроме того, Велиховский обсудил с жителями села Голубое вопросы водоснабжения и водоотведения, а также капитального ремонта многоквартирных домов. Он рассказал о том, что уже сделано и что планируется сделать в будущем.

Всего в региональную программу капитального ремонта в округе включили 818 многоквартирных домов, а работы по ремонту подъездов в этом году уже выполнены на 43%.

Он рассказал о крупных проектах по реконструкции и созданию водозаборных узлов, которые обеспечат качественное водоснабжение почти 40 тысяч жителей. А также о работе над пятью крупными проектами по водоотведению.

«Благодаря таким выездным мероприятиям жители могут лично встретиться с представителями власти, Фонда капитального ремонта и подрядными организациями, обсудить любые вопросы о выполнении и сроках работ. Мы объясняем все детали процесса: от технических аспектов ремонта до организационных вопросов», - рассказал Велиховский.

Он добавил, что такой формат позволяет выстроить доверительные отношения с жителями. Главная задача - сделать рабочие процессы максимально прозрачными, чтобы люди влиять на реализацию важных для улучшения качества жизни проектов.

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ЖКХ Строительство Работа
18 октября 2024, 22:06
Педагоги из Богородского округа победили на международном фестивале мультипликации
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В Санкт-Петербурге состоялся суперфинал VII Международного фестиваля авторской детской мультипликации «Я творю мир». Учителя центра образования № 8 Богородского округа победили в номинации «Мультфильмы без границ».

Суперфинал Международного фестиваля авторской детской мультипликации прошел в Санкт-Петербурге при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Он собрал более 100 участников из 22 регионов России.

Богородские педагоги Екатерина Минчукова, Анна Казакова, Юлия Малок и Елена Повалихина из Центров образования № 8 и № 33 продемонстрировали опыт работы с мультстудией. В составе сборных команд фестиваля из цветной бумаги, картона, пластилина и красок за два часа они создали мультфильм о семейных ценностях.

Начальник Управления образования Богородского округа Евгения Устякина приняла участие в фестивале в качестве члена экспертного жюри. Она вручила награды победителям суперфинала, в числе которых были и педагоги из Богородского округа. Учителя Центра образования № 8 победили в номинации «Мультфильмы без границ».

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Учителя Фестивали Богородский
18 октября 2024, 21:14
Мишонова заявила о возросшем количестве обращений из-за родительских конфликтов
пресс-служба УПР в МО
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Количество обращений к подмосковному детскому уполномоченному по правам ребенка из-за родительских конфликтов за последние шесть лет превысило 1,5 тысячи. Об этом рассказала детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Она поддержала предложение депутатов Госдумы об обязательном определении порядка общения с детьми после развода. По словам Мишоновой, закрепление этой нормы в законе в интересах детей станет большим благом.

«Отчуждение одного из родителей другим должно жестче наказываться государством. Это очень сильно травмирует детей и имеет тяжелейшие психологические последствия», - заявила Мишонова.

Она добавила, если родители в процессе развода не могут договориться о дальнейшем совместном воспитании ребенка, то в законе нужно предусмотреть обязательно бесплатную процедуру медиации.

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Дети Законы Депутаты

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