26 декабря 2023, 09:57

Заседание о соблюдении прав дольщиков прошло в Мособлдуме

https://t.me/cheremisov_mk/3953
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Соблюдение прав дольщиков обсудили на заседании в Мособлдуме. Его провел комитет по строительной политике, энергетике и ЖКХ. Во встрече поучаствовал депутат Марк Черемисов.

Как рассказали ведомстве, в заседании также приняли участие представители Минжилполитики Подмосковья, стройнадзора, прокуратуры и фонда защиты прав дольщиков. Они подвели итоги 2023 года, обсудили деятельность завершение строительства объектов долевого участия и поговорили о контроле за соблюдением требований законодательства.

«На протяжении всего 2023 года наш Комитет проводил планомерную работу, в том числе в тесной кооперации с коллегами - представителями профильных ведомств исполнительной ветви региональной власти. Сегодняшнее заседание - хороший срез нашей работы, чтобы понимать как действовать дальше на благо жителей Подмосковья», - отметил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.

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Строительство Депутаты Дольщики
26 декабря 2023, 09:53
График газового обслуживания многоквартирных домов опубликовали в Подмосковье
Unsplash
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Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья с 1 января будет проводить только компания «Мособлгаз». График работ утвержден.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый напомнил, что заключение договоров на ремонт и техобслуживание квартирного и домового оборудования с «Мособлгазом» проходил с сентября. До этого урегулировали технические вопросы.

График работ опубликован на сайте «Мособлгаза».

За 20 дней до даты техобслуживания жителям направят электронные письма, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.

«До сих пор многие переживают, как смогут отличить газовика от мошенника? Для решения этого вопроса введена система идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. Отсканировав его с личной карточки специалиста c помощью камеры мобильного телефона, можно увидеть подробную информацию о сотруднике», - подчеркнул Игорь Коханый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион показал лучшие результаты среди всех субъектов страны по программе газификации. По данным на конец лета 2023 года, она затронула 120 тысяч домов.

Газ Мособлдума
26 декабря 2023, 08:25
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе прошли в Подольске
Телеканал «360»
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Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет прошли в Подольске. Участниками состязаний стали свыше 200 участников из 23 регионов страны.

Турнир посвятили памяти Виктора Талалихина - Героя Советского Союза, который одним из первых совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика.

«Это одно из первых крупнейших соревнований в Подольске. Зародился турнир в 1972 году. Сейчас уже 51-й. Поэтому это престижнейшие соревнования. Все подольские борцы проходили их не один раз», - отметил президент Федерации греко-римской борьбы городского округа Подольск, заслуженный тренер России Валерий Романов.

Поддержать участников приехали не только родственники и тренеры, но и почетные гости, среди которых известные чемпионы.

«Эти соревнования проходят уже много лет. Сюда съезжаются хорошие спортсмены в конце года, когда они уже свободны. Представители многих регионов привозят сюда своих спортсменов. Для них - это как экзамен», - рассказал Олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов.

Соревнования проходят среди юношей до 16 лет. Все они разделены по весовым категориям и возрастному цензу. Для них это трамплин в будущее. Каждый бой держит зрителей в напряжении.

Арсений Исмаилов из Подольска занимается борьбой уже шесть лет, в этот спорт его привел отец. На турнире он боролся со спортсменами из Краснодарского края и Москвы. В итоге парень стал одним из победителей турнира.

Кроме него, еще четверо подольчан в составе сборной Московской области заняли призовые места.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
26 декабря 2023, 08:11
Около 300 детей посетили новогоднее представление в «Доме офицеров» в рабочем поселке Монино
Телеканал «360»
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Новогодний спектакль показали в обновленном концертном зале «Дома офицеров» в рабочем поселке Монино. Елку главы городского округа Щелково посетили 300 детей.

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. Дети и родители остались довольны. После представления все ребята получили сладкие подарки.

Новогоднюю программу устроили в концертном зале «Дома офицеров». Напомним, недавно там завершился ремонт.

Дети Щелково Новый год
26 декабря 2023, 02:00
Арт-кластер «Культурный код» открылся в парке имени Олега Степанова в Серпухове
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В Парке имени Олега Степанова в Серпухове открылся арт-кластер «Культурный код». Экспозиция познакомит местных жителей с городским округом. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители парка увидят три тематических пространства. Их посвятили творчеству писателя Антона Чехова, Серпуховскому историко-художественному музею и Приокско-Террасному заповеднику.

Так, организаторы воссоздали гостиную Чехова. Она передаст новогоднюю атмосферу конца XIX века.

«Вторая часть арт-кластера посвящена истории Серпуховского историко-художественного музея. Здесь гости смогут буквально шагнуть в прошлое и увидеть уникальные экспонаты, известные на весь мир. Искусствоведы называют Серпуховский историко-художественный музей „Малой Третьяковкой“: богатейшая в Подмосковье коллекция художественных произведений русского и западноевропейского искусства», - сообщили в министерстве.

В последней зоне посетители познакомятся с многообразием флоры и фауны Приокско-Террасного природного заповедника. Посещение бесплатное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Серпухов Парки

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