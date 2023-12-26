Заседание о соблюдении прав дольщиков прошло в Мособлдуме

Как рассказали ведомстве, в заседании также приняли участие представители Минжилполитики Подмосковья, стройнадзора, прокуратуры и фонда защиты прав дольщиков. Они подвели итоги 2023 года, обсудили деятельность завершение строительства объектов долевого участия и поговорили о контроле за соблюдением требований законодательства.

«На протяжении всего 2023 года наш Комитет проводил планомерную работу, в том числе в тесной кооперации с коллегами - представителями профильных ведомств исполнительной ветви региональной власти. Сегодняшнее заседание - хороший срез нашей работы, чтобы понимать как действовать дальше на благо жителей Подмосковья», - отметил Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ступино возглавило рейтинг городских округов по итогам 2023 года. Второе место заняло Щелково, а третье поделили Лыткарино и Химки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».