Заседание о снижении недоимок по платежам за использование лесов прошло в Подмосковье

Школьники Московской области приняли участие в презентации стенда Рособрнадзора на выставке-форуме «Россия» в павильоне № 57 на ВДНХ. Это стало возможным, благодаря акции «Сдаем ЕГЭ».

На презентации руководитель Рособрнадзора Антон Музаев презентовал стенд, а также подвел итоги первого месяца акции и рассказал о ЕГЭ и ВПР. После этого ученики и их родители смогли задать все интересующие вопросы.

«Старшеклассники могут принять участие в акции „Сдаем ЕГЭ“ в пункте проведения экзаменов, который проходит в павильоне № 57 на ВДНХ. Также для учащихся 6-8 классов и студентов СПО есть возможность написать пробную ВПР», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ребята могут проверить свои знания по истории, биологии, географии и обществознанию, а студенты - оценить метапредметные результаты обучения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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