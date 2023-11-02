Заседание нового состава Молодежного парламента прошло в Воскресенске

На заседании члены Молодежного парламента утвердили регламент работы и составы комиссий. Также избрали председателя: им стал Дмитрий Хуртов. Его заместителем будет Анастасия Маточкина, а секретарем - Анастасия Ломакина.

В состав Молодежного парламента вошли девять активистов округа. Они будут развивать молодежную политику и принимать участие в социально-экономической жизни округа.

«Рад, что такая молодежь - часть моей команды. Будем вместе работать и реализовывать проекты. Уверен, что для ребят это будет полезный опыт», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения парии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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