19 октября 2024, 12:37

Заседание нового литературного клуба пройдет в библиотеке Дмитрова

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Недавно в центральной библиотеке Дмитрова появился литературный клуб «БиблиоФеи». В эти выходные активисты соберутся на встречу, на которой обсудят прочитанные книги и поговорят о творчестве Федора Достоевского.

В клубе «БиблиоФеи» можно не только насладиться чтением, но и поделиться мыслями. На прошлом заседании участники говорили о творчестве Федора Достоевского. Они обсудили книгу «Преступление и наказание».

Также участие в клубе дает возможность завести новых друзей и поучаствовать в интересных мероприятиях и событиях. На новой встрече, которая пройдет сегодня, 19 октября, в шесть часов вечера, участники также обсудят творчество Достоевского.

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Книги Дмитров Писатели
19 октября 2024, 10:55
Глава Фрязина вручил золотые значки ГТО участникам клуба «Активное долголетие»
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Награждение спортивных активистов из клуба «Активное долголетие» прошло во Фрязине. Значки им вручил глава муниципалитета.

Всего с сентября прошлого года обладателями золотых значков комплекса «Готов к труду и обороне» во Фрязине стали 13 жителей серебряного возраста. За это глава городского округа Дмитрий Воробьев поблагодарил руководителя клуба «Активное долголетие» Маргариту Маринаки.

«Знаю, что участники клуба всегда с большим энтузиазмом участвуют в спортивных соревнованиях в городах нашего Подмосковья. А их достижения вдохновляют нас всех и доказывают, что возраст - не преграда для активной жизни!» - сказал Дмитрий Воробьев.

Всего в клубе «Активное долголетие» во Фрязине зарегистрированы более девяти тысяч человек. За время существования клуба 535 из них получили бронзовые знаки, 1190 - серебряные, и 1953 - золотые.

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Спортсмены Активное долголетие Фрязино
18 октября 2024, 23:36
Сотрудников Росприроднадзора наградили за администрирование экологических платежей
Медиасток.рф
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Сотрудники Росприроднадзора получили благодарственные письма подмосковного парламента за администрирование экологических платежей. Награды специалистам вручил заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов.

По словам Наумова, контроль за средствами, которые взимают за негативное воздействие на окружающую среду с промышленных предприятий - одно из важных направлений работы Роспотребнадзора.

«Наша общая задача заключается в том, чтобы экологические платежи расходовались исключительно на природоохранные мероприятия. Поскольку чистая экология - залог развития Подмосковья» - отметил зампред.

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Награды Роспотребнадзор Мособлдума КПРФ Экология
18 октября 2024, 23:07
Выездную встречу жителей с медиками провели в микрорайоне Пироговский в Мытищах
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Медицинские специалисты и главный врач Мытищинской областной больницы встретились с жителями округа в Центре культуры «Подмосковье» в микрорайоне Пироговский. На мероприятии обсудили темы оказания медицинской помощи, обеспечения лекарствами и записи на прием к узкопрофильным специалистам.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич ответила на вопросы горожан о медицинских услугах. Также на встрече собравшиеся пообщались с заместителем главного врача по педиатрической помощи Светланой Архиповой, заведующей поликлиники № 6 Татьяной Серовой, заместителем главы городского округа Мытищи Ириной Ваврик, руководителем управления по обеспечению социальных гарантий администрации Наталей Тер-Григорьян.

Подобные мероприятия помогают жителям решить актуальные вопросы по медицинскому обслуживанию, записаться к профильным специалистам, получить направление на обследование, решить другие проблемы.

Пришедшие на прием жители остались довольны встречей, получили необходимые разъяснения. Большая часть озвученных вопросов касалась лекарственного обеспечения и медицинских услуг. Подняли и тему записи к узкопрофильным специалистам.

Ольга Мисюкевич отметила, что за два года организации подобных приемов решили много вопросов. Благодаря таким встречам с жителями открыли поликлинику № 6. В ближайшее время учреждение здравоохранения дооборудуют тяжелой медицинской техникой, которой в ней не хватало - маммографом, флюорографом, рентгеном.

Часть вопросов горожан решили на встрече, остальные взяли на контроль для последующей отработки. Информацию о предстоящих выездных приемах можно найти на официальных ресурсах администрации городского округа Мытищи. Там разместят информацию о дате, времени и месте их проведения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Мытищи Врачи Медицина
18 октября 2024, 22:26
Более 40 команд примут участие в новом сезоне школьной спортивной лиги в Балашихе
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Балашиха готовится к старту второго сезона школьной спортивной лиги, в которой появятся новые дисциплины и которая объединит еще больше участников. В этом учебном году мероприятие привлечет более 40 команд.

Учащиеся школ и гимназий города будут соревноваться в таких видах спорта, как баскетбол три на три, волейбол, шахматы и мини-футбол, а также в новых направлениях, включая спортивную журналистику, КВН, танцы и математические бои.

«Все самое интересное впереди! Мы уверены, что новый сезон привлечет еще больше молодых талантов и зрителей», - прокомментировали организаторы.

Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его запустили в 2023 году. Это первая подобная лига в Подмосковье, которая за первый сезон объединила более 1500 ребят из 29 школ и гимназий округа. В рамках мероприятия провели свыше 800 матчей, это говорит о большом интересе к спортивным соревнованиям среди молодежи.

Финальные матчи первого сезона привлекли внимание зрителей, поскольку в них приняли участие знаменитые футболисты, олимпийская чемпионка и другие звездные гости. Следить за новостями второго сезона в можно в телеграм-канале Балашихинской школьной лиги. Успехи участников и новые достижения покажут там в режиме реального времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Школы Балашиха

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