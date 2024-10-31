Заседание на тему укрепления межнациональных отношений прошло в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что в городе проживают представители множества диаспор, и все они должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Она подчеркнула, что Россия всегда была многогранной страной, где нет места вражде по национальному признаку. В то же время, каждый гражданин обязан соблюдать закон и принятые нормы общества.

Председатель окружного Совета депутатов, Андрей Гореликов, выразил мнение о том, что в Мытищах проводится значительная работа, включая деятельность координационного совета, которая помогает решать межнациональные вопросы. В качестве примера он упомянул предстоящий круглый стол по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, который состоится 21 ноября и на котором будут подведены итоги работы за год.

Представители администрации, Общественной палаты, национальных диаспор и общественных организаций предложили свои идеи по улучшению взаимодействия между представителями разных наций и религий. В ходе обсуждения было отмечено, что уважение и интерес к различным культурам нужно прививать с детства. Каждый родитель должен научить своего ребенка тому, что мир и согласие лежат в основе здорового общества.

Выступающие также отметили примеры братской взаимопомощи, такие как дружба бойцов на СВО, которые плечом к плечу защищают интересы нашей страны. В Мытищах представители различных диаспор регулярно объединяются для сбора гуманитарной помощи, демонстрируя единство и солидарность в общем деле.

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