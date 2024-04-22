22 апреля 2024, 22:28

Заседание Молодежного совета провели в Подмосковье

Фотограф Александра Степанова
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Ежеквартальное заседание Молодежного совета прошло в офисе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Участники подвели итоги своей работы за первый квартал и приняли новых членов совета из различных городов, включая Серпухов, Балашиху, Солнечногорск, Люберцы, и Одинцово.

Ирина Фаевская отметила, что Молодежный совет активно развивается, привлекая все больше талантливых и заинтересованных людей. Она пожелала новым участникам успехов и призвала делиться идеями, подчеркнув готовность поддержать их в воплощении полезных инициатив. Старшим участникам также было напомнено о возможности рассчитывать на поддержку при осуществлении проектов.

На заседании члены совета обсудили свои достижения и результаты за прошедший год, а также обозначили новые планы и цели на следующий квартал. Председатель Молодежного совета Светлана Погосян выразила радость по поводу поступления множества заявок от желающих присоединиться к команде совета.

«Очень приятно, что деятельность, которой мы занимаемся, откликается в сердцах молодежи», - указала Светлана Погосян.

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Одинцово Люберцы Солнечногорск Серпухов Балашиха
22 апреля 2024, 22:08
Свыше 20 видов досуга подготовили для пенсионеров в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Для участников клуба «Активное долголетие» из Химок подготовили свыше 20 различных активностей. Например, пенсионеры могут поиграть в бадминтон или съездить на познавательную экскурсию.

Перечень мероприятий опубликован на сайте «Активного долголетия». Чтобы записаться, необходимо выбрать вид досуга, подходящую дату, время, ввести свои данные и отправить заявку.

«Творчество, спорт, компьютерная грамотность, литературное мастерство, иностранные языки, история и искусство - все это доступно для участников клуба. В том числе, для долголетов проводятся различные тематические лекции и семинары. Занятия проходят на ежедневной основе», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Пенсионеры Химки Экскурсии Активное долголетие
22 апреля 2024, 22:08
Баскетбольный клуб «Химки» обыграл «Зенит-2» во второй раз
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химкинские баскетболисты победили во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Fonbet Суперлиги. Игра завершилась со счетом 92:81.

Второй период игры закончился с результатом 14:27 не в пользу химчан, на большой перерыв игроки ушли с отрывом на восемь очков. Приблизить команду к победе «Химкам» удалось только в следующем периоде. Спортсмены вырвались вперед со счетом 25:14 и до конца игры уже удерживали преимущество.

«Для нас это была очень тяжелая победа, мы смогли переломить ход с „-11“ очков и сохранить преимущество своего поля. Пока это только 2:0, расслабляться рано. Будем разбирать ошибки и подбирать лучшие тактики», - поделился главный тренер Андрей Мальцев.

Даниил Зиборов и Федор Ключников сохранили за собой звание лучших, набрав 15 и 13 очков. Илья Карпенков присоединился к ним по итогам второй игры, заработав команде 17 очков. Особенно отличился Александр Мальцев, набравший рекордные за его карьеру в «Химках» 26 очков.

«Это была по-настоящему яркая и напряженная игра. Я хочу поблагодарить всех спортсменов за те эмоции, которые они подарили болельщикам. Баскетбольный клуб „Химки“ - пример успешной спортивной команды, которая стала гордостью нашего города и привлекает внимание болельщиков со всей страны», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что команды будут играть до трех побед, по результатам двух прошедших матчей химчане ведут 2:0. Если следующая встреча не решит исход чемпионата, четвертая игра будет на паркете «Зенита-2», а возможная пятая - в химкинском баскетбольном центре.

Третья встреча баскетбольного клуба «Химки» против «Зенита-2» пройдет 24 апреля в 16:00 в «Академии Зенит» в Санкт-Петербурге. Прямой эфир матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки Баскетбол
22 апреля 2024, 22:03
Более 250 человек участвовали в акции «Библионочь» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ежегодная акция «Библионочь» прошла в библиотеках городского округа Химки. Для всех желающих провели мастер-классы, экскурсии, встречи с писателями, книжные выставки, марафоны по семейному чтению, фотосессии и многое другое.

Библио-холл провел мастер-классы по созданию каллиграфической закладки и книжки-малышки, марафоны по семейному чтению, театр теней и концертные номера. Вместе с тем гости участвовали в беспроигрышной литературной лотерее.

Вместе с тем в Умной библиотеке на улице Калинина презентовали книгу Евгении Асеевой «Азбука семьи и дружбы». Автор рассказывала о роли семейных ценностей в жизни каждого человека. Еще для зрителей показали постановку театра теней по испанской сказке «Легенда о кукурузе». Кроме того, в библиотеке прошла лекция «Счастливая семья. Миф или реальность» под эгидой дипломированного психолога, психоаналитика и международного коуча Алены Одинцовой.

Городская библиотека № 4 провела мероприятия, посвященные Году семьи. Гости поучаствовали в игровых, музыкальных и литературных конкурсах, а также вместе читали произведения о семейных ценностях.

Акция «Библионочь» в Химках прошла в 13-й раз. Тема мероприятия в этом году - «Читаем всей семьей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Химки
22 апреля 2024, 21:59
Подмосковный «ЭкоЛайн» и «Сбер» начали сотрудничество
Министерство ЖКХ МО
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Группа компаний «ЭкоЛайн» и «Сбер» заключили соглашение о партнерстве. Его подписали генеральный директор «ЭкоЛайн-Капитал» Евгений Михайлов и заместитель председателя Московского Сбербанка Герман Барг.

Соглашение направлено на поддержку национального проекта «Экология» и федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Основная цель заключается в долгосрочном сотрудничестве в области управления твердыми коммунальными отходами и расширении инфраструктуры по их переработке.

Подписание соглашения произошло в Егорьевске на открытии заводов по переработке полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «ЭкоПласт». Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» сможет обрабатывать более 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производя более 47 тысяч тонн вторичных полимеров. «ЭкоПласт» же будет выпускать 120 тысяч контейнеров для отходов ежегодно, а также товары для дома и быта из вторичной гранулы.

Евгений Михайлов отметил, что сотрудничество со Сбербанком позволит «ЭкоЛайну» решать экологические проблемы более эффективно и достигать поставленных целей. Герман Барг подчеркнул, что соглашение направлено на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Сбербанк Переработка Экология

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